Comenzó el juicio contra el piquetero Tito López, heredero del clan Sena, acusado de lavado de dinero

El dirigente piquetero Ramón “Tito” López, heredero de Emerenciano Sena en el Movimiento 17 de Julio, en Chaco, se negó a declarar este miércoles, en la primera audiencia del juicio oral en su contra por presunto lavado de activos, agravado por la habitualidad y el número de partícipes.

López está detenido desde septiembre de 2024, cuando fue apresado durante una protesta en el centro de Resistencia. Se lo acusa de enriquecerse a partir de la explotación de propiedades cedidas por el Estado y desviar fondos públicos a sus arcas personales. Según informó el diario Norte, el piquetero tendría propiedades por $1600 millones.

La primera audiencia del juicio no contó con la presencia de López. Tanto él como el resto de los acusados (su pareja, Beatriz Romero, y sus hijos, David, Walter y Daniel) participaron de manera virtual. Las audiencias continuarán este jueves, con las declaraciones de testigos. El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por los jueces Enrique Bosch, Juan Manuel Iglesias y Osvaldo Alberto Facciano (juez subrogante, proveniente de Rosario).

López habría adquirido vehículos, ganado, maquinaria rural y campos en tierras fiscales (unas 3000 hectáreas), mediante la utilización de fundaciones para desviar fondos públicos a sus cuentas personales, resumió Diario Chaco.

Tito López, en una base del Movimiento 17 de Julio, en el barrio Santa Catalina, de Resistencia Santiago Hafford - LA NACION

El piquetero juzgado en Resistencia lideraba el Movimiento 17 de Julio, la organización que comandaba Emerenciano Sena, el dirigente que fue condenado a prisión perpetua por el crimen de Cecilia Strzyzowski, misma condena que recibieron su hijo (César Sena) y su esposa (Marcela Acuña).

En un diálogo con LA NACION en junio de 2023, cuando el caso Cecilia monopolizaba el interés de la opinión pública y los medios, López dijo que se había distanciado de Sena, con quien había comenzado a militar en la década del 90. “Emerenciano decidió irse con [Jorge] Capitanich, dejar de ser independiente y formar parte de su entorno político", afirmó en ese momento, en una entrevista que brindó en la base operativa del Movimiento 17 de Julio en el barrio Santa Catalina, en la capital chaqueña. Añadió que se separó de Sena “por el proyecto de las Madres de Plaza de Mayo”.

López adquirió fuerte presencia en las calles de Resistencia con sus protestas, un poder que buscó demostrar contra el gobernador Leandro Zdero. Luego de la derrota electoral del actual senador peronista Capitanich, en 2023, a manos de Zdero, y antes de que el nuevo mandatario asumiera el poder, Tito López lanzó una amenaza. “El 10 de diciembre ya será tarde, tiene 30 días para hablar con nosotros para ver cómo pasamos Navidad”, emplazó a Zdero dos días después de los comicios del 18 de septiembre de 2023. Pocos meses más tarde, fue detenido y su situación llegó al juicio oral que se inició este miércoles, en Resistencia.

En caso de ser hallado culpable, López enfrenta una pena que puede partir desde los cuatro años y medio y llegar hasta los 13 años y medio, o incluso más, por la cantidad de hechos que se le imputan.