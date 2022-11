Poder Ciudadano homenajeó a los jueces del Juicio de las Juntas: anécdotas, enseñanzas y confesiones

escuchar

La Fundación Poder Ciudadano, el capítulo argentino de Transparencia Internacional, decidió homenajear en su cena anual a los jueces y fiscales que llevaron adelante el Juicio a las Juntas Militares en 1985 .

“Eran hombre comunes que estaban en el lugar indicado. Eran jóvenes, ganaban poco y estuvieron a la altura para hacerse cargo”, dijo la periodista Mónica Gutiérrez para inaugurar el momento central de la noche, cuando dialogó con Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz, sentados en sillones sobre el escenario.

“Éramos seis tipos locos, independientes, no nos importaba nada. Hicimos, como dicen los católicos, la gracia del Estado nos ayudó, pero nadie estaba pensando en la opinión pública ni en nada de eso”, describió Ledesma. “Nosotros éramos los jueces y aplicamos la ley. Esto que parece una circunstancia extraordinaria, no fue extraordinaria. Los jueces tienen que aplicar la ley, cualquiera fuera la circunstancia”, señaló Gil Lavedra y provocó un aplauso de los presentes.

Guillermo Ledesma, Ricardo Gil Lavedra, Carlos Aslanian, Jorge Valerga Aráoz Alejandro Guyot

Los camaristas que integraron el histórico tribunal que juzgó los crímenes de la dictadura en 1985 recordaron el juicio que condenó a Jorge Rafael Videla y a Emilio Massera ante un auditorio repleto que los aplaudió de pie.

“Exigió una concentración tan fuerte. Nosotros estábamos obsesionados con el juicio y con poder hacerlo. Nuestras preocupaciones eran si íbamos a poder. No recuerdo unos días más estresantes de mi vida como fueron los días anteriores a la apertura de la audiencia oral. No podía dormir a la noche. Nos zambullimos a un juicio oral sin haber hecho nunca un juicio oral. Los defensores tampoco, por suerte ”, relató Gil Lavedra. “Una decisión clave fue hacer el juicio a la velocidad del rayo. Era perceptible el malestar militar y si esto no se hacía muy rápido, no se hacía nada. Fue un juicio muy solemne”, describió.

Arslanian recordó: “La primera acción que tomamos fue prohibir la exhibición de símbolos. Yo les mandé a decir a las madres de Plaza de Mayo que se sacaran los pañuelos o se iban y se sacaron todas los pañuelos”. Valerga Aráoz aportó otra anécdota y relató la única amenaza de bomba que tuvieron durante el juicio: “Nos pasamos papelitos para informarnos. Confiamos en que las medidas de seguridad estaban tomadas y resolvimos continuar y no volvió ocurrir”.

Adriana Amado Alejandro Guyot

“Es un homenaje a un momento fundacional de la democracia que tuvo que ver con la Justicia”, dijo la vicepresidenta de la fundación, Adriana Amado, para abrir el evento y compartió un mensaje de la Premio Nobel de la Paz 2022, Oleksandra Matviichuk.

Además de destacar el rol de los jueces y agradecerles por contribuir “a cambiar la historia” de la Argentina, el presidente de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré, habló sobre el estado actual de la Justicia. “Lamentablemente, una de cada cuatro personas confía en el servicio de la Justicia que brinda la democracia”, detalló.

“Es responsabilidad del conjunto de la sociedad argentina reconocer a quienes llevaron adelante ese juicio”, señaló y cerró preguntando: “Así como logramos este nivel de consenso para juzgar los crímenes de lesa humanidad, ¿podremos lograrlo también para juzgar la corrupción?”.

Homenajearon también a Graciela Fernández Meijide, en representación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que no pudo estar presente; y al fallecido fiscal Julio Strassera. Fue su hijo, Julián Strassera, quien recibió el reconocimiento luego de ver el alegato final del juicio que juzgó los crímenes de la dictadura en 1985. “ No podemos olvidar que nada de esto hubiera sido posible sin la decisión política del doctor Raúl Alfonsín ”, afirmó ante un auditorio repleto de políticos, empresarios, y periodistas en el Salón Libertador del Hotel Sheraton y cerró pidiendo que “se respete el sistema republicano de Gobierno”.

Julián Strassera Alejandro Guyot

Para cerrar, el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti destacó el “coraje institucional” de la Conadep, de Alfonsín y de los jueces y fiscales, y les agradeció por dos enseñanzas. “No había tanta convicción de llevar a delante estos procesos. Fue una decisión de pocas personas que decidieron avanzar y lo hicieron con el Poder Judicial que existía. Ese avance se hizo con un altísimo nivel de incertidumbre. Fue un consenso construido gracias a ellos que empezaron, creo que esa es una enseñanza importante”, señaló.

Luego contó que Gil Lavedra los describía como una “hermandad de astronautas” porque decidieron “encerrarse en una especie de nave para no escuchar ni recibir tantas presiones” y se permitió sumar: “Yo creo que la hermandad de astronautas es por la altura de los ideales que tenían, esa es otra enseñanza”.

“Tenemos hoy también desafíos para llevar adelante como fue en aquellos años. Creo que también estamos iniciando un proceso similar en el campo de la corrupción . Nadie sabe, ni piensa que está construyendo la historia. Si aprendemos de ellos tal vez nos demos cuenta que podemos construir un estado de derecho en la Argentina”, cerró.

Cena anual de Poder Ciudadano Alejandro Guyot

Estuvieron presentes el fiscal Carlos Stornelli; el auditor general y exministro alfonsinista, Jesús Rodriguez; el referente del Movimiento Evita y funcionario del Gobierno, Fernando “Chino” Navarro; el asesor Juan Manuel Abal Medina y el exministro de Educación Nicolás Trotta.

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, llegó acompañada por el sindicalista Marcelo Peretta. Participaron de la cena anual de Poder Ciudadano, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el senador de Pro Humberto Schiavoni y los diputados nacionales Federico Angelini, Silvia Lospennato, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli y Emilio Monzó y Facundo Manes, junto a su hermano Gastón. También el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel; los ministros porteños Felipe Miguel y Fernando Straface; y el titular de la legislatura porteña, Emmanuel Ferrario, entre otros.