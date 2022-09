Polémica en Mendoza: exhiben una imagen del gobernador con un cartucho de escopeta en un instituto educativo

MENDOZA.- En medio de la preocupación por el atentado contra Cristina Kirchner y de la controversia por el discurso del odio que le achaca el Gobierno nacional a la oposición, a lo que se suma la polémica por el adoctrinamiento escolar, en la tierra cuyana se produjo un grave y violento episodio, protagonizado por una institución educativa vinculada al kirchnerismo, en el departamento de San Martín. Se trata de una muestra artística donde los estudiantes del profesorado de Historia realizaron maquetas alusivas a diversas temáticas y problemáticas locales. Pues bien, una de estas obras tiene una característica sorprendente: se observa una imagen del gobernador radical Rodolfo Suarez, caricariturizado con una máscara, al lado de un cartucho de arma de fuego, con un fondo negro. En un comienzo hubo una tibia reacción y repudio del arco político, pero con el correr de los días, se acrecentó la polémica y el Ejecutivo se focalizó en investigar lo ocurrido, pidiendo explicaciones a los responsables del colegio público. Asimismo, el caso llegó a la Legislatura provincial, donde también se exigirán respuestas.

El trabajo artístico, en el cual sobresale un cartucho real de escopeta así como una serie de muñecas “antimineras” que defienden el agua, fue confeccionado por alumnos del profesorado de Historia del Instituto de Educación Superior (IES) 9-001 General José de San Martín, en la comuna del este provincial. Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) indicaron a LA NACION que están tomando cartas en el asunto, luego de que las fotos de la controversial exposición fueran dadas a conocer por Radio Mitre Mendoza.

La imagen de la polémica en Mendoza: la ilustración del gobernador y un cartucho de bala

La reacción inicial del gobierno escolar fue moderada. El titular de la DGE expresó: “Hay una delgada línea entre la bajada ideológica a buscar que los chicos reflexionen”. Asimismo, tras aclarar que se solicitará un informe de lo ocurrido, señaló: “Como docente nunca me hizo falta hablar del salario con los más chicos. Creo que con los más grandes, que ya votan, uno puede hablar de política en general, pero no hacer política partidaria, que son cosas distintas”. Sin embargo, el caso ahora avanza con un reclamo en la Casa de las Leyes. En tanto, desde el establecimiento, por el momento, optaron por no hacer declaraciones.

En principio, la imagen intenta recrear una de las protestas que tuvo que enfrentar Suarez al inicio de su gestión, a fines del 2019, cuando intentó avanzar con la ley antiminera. Asimismo, se observa al lado otra maqueta con una bandera y fotos de docentes en una marcha salarial con la frase: “Suarez no robes el presupuesto de educación. Sueldos dignos”.

Sin embargo, el violento cuadro con la imagen del gobernador generó el malestar en el círculo íntimo del mandatario y el posterior repudio, sobre todo porque días atrás la vicepresidenta había sufrido un intento de magnicidio y más aún cuando desde la Casa Rosada se busca llevar un mensaje pacificador, más allá de las idas y vueltas oficiales con la postura sobre los discursos del odio. De hecho, con este episodio en Mendoza volvió a ponerse sobre la mesa el adoctrinamiento que se realiza en las escuelas, luego de lo ocurrido la semana pasada en Buenos Aires, con el polémico cuadernillo que contenía una viñeta con el mensaje “Yo odio. Tu odias. Él odia. Nosotros odiamos. Vosotros odiais. Él, gatilla”, donde se invitaba a los alumnos a debatir sobre el atentado a la ex presidenta, dejando entrever que Cristina era víctima de los mensajes de medios, jueces y políticos opositores.

El gobernador mendocino Rodolfo Suarez Marcelo Aguilar - LA NACION

Fuentes del Gobierno de Mendoza consultadas por LA NACION quisieron dejar en claro que el violento hecho no se produjo en una escuela sino en un Instituto de Formación Docente, lo que antes se llamaba terciario y hoy es Educación Superior no Universitaria. “Es donde se forman los docentes y donde el kirchnerismo-peronismo hace años los adoctrina para que después difundan la buena nueva en todas las escuelas. Ha sido una tarea sólida. Ese de San Martín es uno de los más grande de la provincia, copado por el kirchnerismo durante las gestiones de Jorge Omar Giménez (ex intendente). Es un lugar de militancia”, comentó un reconocido referente radical de la gestión educativa, quien aportó que en la oficina de la rectora, Laura Soto, hoy diputada provincial kirchnerista, había no la foto de San Martín, Belgrano o Sarmiento sino la de Eva Perón. “Una cosa muy irregular porque se vive en esas burbujas de batallones militantes y cómo eso se difunde en las aulas. Lo de ahora fue como una estudiantina, donde todos están de acuerdo y creen que lo pueden hacer impunemente. Naturalizan este tipo de cosas; esos son los muchachos que denuncian discursos de odio”, aportó la fuente consultada.

Rechazo

Senadores de Cambia Mendoza solicitaron hoy que la Casa de las Leyes repudie las imágenes violentas contra el mandatario en establecimiento de San Martín. Es un proyecto de declaración, que será tratado este martes, para “repudiar los hechos acontecidos en el IES 9-001″ a raíz de las imágenes “violentas y ofensivas que involucran al gobernador Rodolfo Suarez”, y que “incitan al odio”.

“Distintos testimonios han dado cuenta de que, lamentablemente, no es la primera vez que en este Instituto se viven situaciones motivadas por el odio y la violencia política por ideología, cuestión que no debería afectar en lo más mínimo el desarrollo educativo de cualquier persona argentina con derecho a una educación libre, gratuita y de iguales. Estamos convencidos de que la principal función de los Institutos de Educación Superior es formar profesionales en el aprendizaje despojado de cualquier adoctrinamiento y discurso de odio”, indica la iniciativa en sus fundamentos, al tiempo que los legisladores exigieron a la DGE que “inicie una investigación para el esclarecimiento y análisis de lo sucedido” en el establecimiento, el cual el día posterior al ataque contra la vicepresidenta emitió un comunicado “repudiando los actos de violencia que atentan contra el orden democrático”.