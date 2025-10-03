Polémica por la candidatura de Espert, en vivo: las repercusiones de su vínculo con Machado
Las diferencias en el Gobierno y la presión opositora por la situación del diputado libertario se profundizaron luego de que se conociera que el giro de 200.000 dólares por parte del empresario en cuestión figura en registros oficiales de EE.UU.; la transferencia fue realizada en 2020
Espert salió a defenderse
Luego de la confirmación de LA NACION sobre la transferencia que le hizo Machado a Espert, el diputado libertario señaló que no está dispuesto a correrse. De hecho, minutos antes de la medianoche, publicó un video en la red social “X” en el que admitió que recibió pagos de una empresa ligada a Machado, pero dijo que estuvieron ligados a su actividad privada como consultor económico.
Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS— José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025
En una grabación de unos seis minutos, el legislador reconoció que Machado colaboró con su campaña presidencial en 2019 -viajó en su avión y usó una camioneta del empresario-. En ese momento, según Espert, Machado le dijo que “una empresa minera vinculada a él necesitaba” de sus servicios como economista. Espert afirmó que recién aceptó el trabajo cuando finalizó el proceso electoral. “Quiero dejar claro: uno, los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni del ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada. Dos, jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. Tres, jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar de origen ilícito”, puntualizó. Y remató: “Puedo haber pecado ingenuo, pero delincuente, jamás”.
Sigue la polémica por la candidatura
Las diferencias en el Gobierno y la presión opositora por la situación del diputado libertario José Luis Espert -que quedó en el ojo de la tormenta por sus presuntos vínculos con Fred Machado investigado por narcotráfico y un giro de 200.000 dólares que habría recibido de parte de este empresario- se profundizaron en las últimas horas tras conocerse que el giro de ese dinero figura en registros oficiales de Estados Unidos.
