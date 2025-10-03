El drástico giro en el relato de Espert sobre su relación con Fred Machado

El diputado José Luis Espert dio en la noche del jueves un vuelco drástico en el relato público sobre su relación con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido a pedido de la justicia de Estados Unidos por cargos de narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

Durante cinco años negó un vínculo con Machado, al decía haber visto una sola vez en su vida, cuando voló con él a Viedma para presentar un libro en los primeros meses de 2019, previo a la campaña presidencial que lo tuvo como protagonista por el frente Despertar. Sin embargo, en un video publicado en redes sociales antes de la medianoche dijo que Machado lo había contactado en 2020, después de aquella aventura electoral, para ofrecerle un contrato de consultoría en una minera de Guatemala.

Cuatro horas antes LA NACION había revelado la constancia en una contabilidad elaborada por el Bank of America de una transferencia destinada a Espert de 200.000 dólares proveniente del entramado empresarial de Machado. Ese dinero, explicó el diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA), respondía a “un trabajo privado” que obtuvo por intermediación de Machado con la empresa gutemalteca Minas del Pueblo.

Así, al justificar la transferencia cuya prueba definitiva salía a la luz echó por tierra la versión que durante cinco años ofreció sobre su vínculo con Machado.

“Él organizó la presentación de mi libro en Viedma, me pareció fantástico, y esa fue toda, toda, toda mi relación con el señor Federico Machado”, dijo Espert en una entrevista con el periodista Rolando Graña el 9 de mayo de 2021, días después de la captura en Neuquén del empresario por pedido de la justicia norteamericana. Hasta ese momento se desconocían las actividades ilícitas de Machado.

José Luis Espert habla sobre Machado el 9 de mayo de 2021

Aquella fue su primera intervención pública sobre el tema. Entonces se preparaba para ser candidato a diputado por Buenos Aires por el frente Avanza Libertad, que en ese momento tenía entre sus simpatizantes a Javier Milei. Se pelearían poco después y el actual presidente compitió bajo el sello La Libertad Avanza en la Capital. “No tienen límite con el daño que pueden hacer con estas operetas. Son unos hijos de puta los que dicen esto de mí”, añadió.

Esa línea argumental la reiteró en los últimos cinco años cada vez que el tema volvió a la agenda pública.

Incluso en marzo pasado la sostuvo en un escrito judicial que presentó en una causa que tramita el juez federal Marcelo Martinez de Giorgi. Allí relata una vez más cómo le presentaron a Machado y el posterior viaje a Viedma. “Con posterioridad no tuve más trato con esta persona”, afirmó.

La declaración de Espert en la justicia sobre Fred Machado

El domingo pasado, a partir de una denuncia del candidato peronista Juan Grabois, el vínculo de Espert con Machado volvió a cobrar notoriedad. Perfil y eldiario.ar publicaron que existían pruebas de una transferencia de 200.000 dólares en el expediente del juicio celebrado en Texas en el que fue condenada la socia de Machado, Debra Ewin.

“Vuelven otra vez con esta historia. En enero o febrero de 2019 yo le agradecí porque me llevó en su avión a Viedma a presentar mi libro. Imagínese que si yo hubiera sabido quién era esta persona no le hubiera agradecido a los cuatro vientos. Campaña sucia”, sostuvo Espert en un entrevista en TN el domingo pasado.

José Luis Espert, sobre Machado, el 28 de septiembre de 2025

La repercusión de la noticia generó inquietud en el oficialismo. El miércoles Patricia Bullrich pidió públicamente que Espert diera explicaciones claras sobre la vinculación con Machado y la supuesta transferencia.

El candidato, que encabeza la lista bonaerense de LLA, fue al canal América a una entrevista con el periodista Pablo Rossi esa noche. Allí se negó una y otra vez a responder si había recibido o no una transferencia de 200.000 dólares de Machado: “No voy a responder, no le voy a dar el gusto a Grabois, le voy a responder en la Justicia”. Dijo que el dirigente peronista exhibía “un Excel trucho” para ensuciarlo injustamente.

Repitió durante toda su intervención la versión de que solo había entrado en contacto con Machado por el viaje a Viedma de principios de 2019.

“A principios de 2019 yo estaba presentando mi libro La Sociedad Cómplice, y la editorial Penguin no llegaba a algunos lugares”, explicó. Dijo que un abogado que él conocía le comentó sobre “una persona nacida en Viedma, que vivía en Estados Unidos, un empresario muy exitoso, que apoyaba mucho las ideas de la libertad” y que quería conocerlo.

“Con este contacto lo conozco a Machado y nos juntamos con él. Le cuento en qué andaba, que iba a presentarme como candidato a presidente y que en ese momento presentaba mi libro y él me dijo: ‘Mirá, si la editorial no tiene cómo presentar tu libro, yo te llevo en mi avión a Viedma’”, detalló.

“Él me lleva en su avión a Viedma, yo presento ese libro y agradezco públicamente que me haya llevado”, agregó.

La negativa a desmentir la transferencia agravó la preocupación en el Gobierno, aunque Milei salió a defender a Espert de manera tajante la misma noche del miércoles.

El jueves temprano se corroboró que Espert había usado en más de 30 vuelos el avión de Machado durante la campaña de 2019. Él insistió que de esas cosas se encargaba el sello partidario. Sin embargo, el titular de ese partido, José Bonacci, lo desmintió en distintos medios de comunicación.

La crisis terminó de estallar cuando LA NACION publicó las constancias de la transferencia y la confirmación de que el Bank of America había hecho la auditoría de esa operación.

Entonces, de urgencia, Espert grabó el video en el que admite una relación de otro calado con el empresario preso.

“Machado me dijo que una empresa minera, vinculada a él, necesitaba de mis servicios”, explicó. “Le dije que me interesaba pero que tenía que esperar al fin del proceso electoral. En enero de 2020, como consultor económico, firmé un contrato con esa empresa”, dijo. La transferencia, según los papeles cotejados por LA NACION, no salió de la empresa minera sino de la compañía Wright Brothers Aircraft Title, con sede en Oklahoma City. Es decir, la firma vinculada a Machado por la que fue condenada su socia por narcotráfico, fraude y lavado de dinero en un juzgado de Texas.

El video que publicó José Luis Espert

“Terminada la elección recibí un adelanto vinculado a ese contrato, fue en una cuenta a mi nombre en Estados Unidos, nada que esconder”, añadió, una vez que esa cuenta había salido a la luz en los papeles del juicio en Texas.

Según su relato, finalmente no pudo completar el trabajo encargado porque llegó la pandemia. No explicó si tuvo que devolver la suma que según dijo le habían anticipado.