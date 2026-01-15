Por qué Casación no revisará las condiciones de detención de Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal desestimó el último recurso de la defensa y clausuró la posibilidad de modificar las condiciones de detención de Cristina Kirchner durante el receso de enero. Los jueces ratificaron que el planteo sobre la modalidad de arresto en el domicilio de Constitución carece de la urgencia necesaria para justificar la habilitación de la feria judicial.

¿Cuál fue el argumento jurídico para el rechazo?

La Sala de Feria de la Casación fundamentó su negativa en el incumplimiento de los requisitos exigidos para un tratamiento excepcional en enero. Los magistrados evaluaron que la defensa no aportó elementos objetivos que demostraran la urgencia del caso.

El tribunal consideró que los reclamos de la expresidenta sobre su detención no ameritan habilitar la feria judicial de enero

El voto de la mayoría, conformado por Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, resultó breve y contundente. El texto de la resolución sostiene: “Por no tratarse de un tema de feria conforme la Acordada Nº 07/09 (punto 6) de esta Cámara Federal de Casación Penal, en tanto la cuestión traída a estudio no se encuentra comprendida en el supuesto allí previsto ni el impugnante ha aportado argumentos concretos y objetivos que acrediten la urgencia del caso y justifiquen su tratamiento, devuélvanse las presentes actuaciones vía pase digital a la Secretaría General de esta Cámara para ser remitidas a la Sala que corresponda una vez finalizada la Feria Judicial. Sirva la presente de atenta nota de envío”.

Cristina Kirchner intentó un recurso de reposición para que el mismo tribunal revisara su fallo anterior. Ledesma y Yacobucci rechazaron la presentación in limine, sin dar lugar a trámite alguno.

Los pedidos de Cristina Kirchner sobre las condiciones de detención

La solicitud de la exmandataria apuntó a flexibilizar las reglas de su prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. Fuentes judiciales indicaron que la defensa pidió el retiro de la tobillera electrónica de monitoreo.

Cristina Kirchner reclama el retiro de la tobillera electrónica y la flexibilización del régimen de visitas en su domicilio de Constitución TOMAS CUESTA - AFP

El reclamo incluyó la solicitud de que ciertos visitantes frecuentes, como el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena, ingresen sin necesidad de autorización judicial previa para cada encuentro. La defensa exigió también la eliminación de los cupos de visitas y el número de personas permitidas en cada reunión. Otro punto del pedido refirió al levantamiento de la restricción horaria impuesta para su permanencia en la terraza del inmueble.

La votación dividida y la disidencia

La resolución original de la semana pasada contó con dos votos contra uno. La Sala de Feria se compuso en ese momento por Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky. Los dos primeros se opusieron a habilitar la feria, mientras que Borinsky votó en disidencia a favor de tratar el planteo.

Borinsky votó en disidencia y apoyó el tratamiento del recurso durante el receso judicial Nicolás Suárez

El juez Borinsky argumentó en soledad que el caso ameritaba la intervención del tribunal durante el receso. Su voto expresó: “Se configura en el caso la previsión de la Acordada Nº7/09 de CFCP, en cuanto dispone que ‘se habilitará la feria cuando sea solicitado por alguna de las partes y se trate de un tema en el que esté en juego la libertad. Para las demás cuestiones, sólo se procederá su habilitación cuando los interesados acrediten la urgencia del caso y justifiquen su tratamiento”. En el fallo de este miércoles, que ratificó la negativa ante el recurso de reposición, solo firmaron Ledesma y Yacobucci.

El traslado del expediente a la Sala IV

Los recursos de la expresidenta se resolverán tras la finalización de la feria judicial en febrero y la Sala de Feria dejará de intervenir en el caso. El expediente pasará a la Sala IV, encargada habitual de los planteos de la exmandataria, e integrado por Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. Fuentes judiciales recordaron que Barroetaveña y Hornos votaron en contra de solicitudes similares en instancias anteriores.

