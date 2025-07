Por qué se cruzaron Roberto Pettinato y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz

Un cruce público enfrentó en las últimas horas al músico y conductor Roberto Pettinato con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. El origen del conflicto fueron las polémicas declaraciones del exintegrante de Sumo sobre el folclore, que motivaron una respuesta del mandatario provincial desde el corazón de la tradición salteña.

¿Cuál fue el origen de la controversia entre Sáenz y Pettinato?

El cruce se originó a raíz de los dichos del músico y conductor en un programa de streaming. Pettinato manifestó su incomodidad con el folclore, un género musical que, según sus palabras, le produce sensaciones negativas. “Lo digo con vergüenza, que eso es lo peor, lo digo con vergüenza que me avergüence”, comentó al inicio de su exposición.

Roberto Pettinato aseguró que el folclore le produce "asco" y "vergüenza" Youtube / Captura de video

El exintegrante de la banda Sumo profundizó su análisis y describió su percepción con crudeza. “Aparecen un montón de tipos con quenas y bombos. Digo, no sé si tiene algo que ver... Y ahí viene el tema. ¿Soy yo el que no lo entiende?”, se preguntó.

“El charanguito, el bombito, la cosa... Ahí yo tengo un problema y sé que mucha gente también lo tiene, y no lo podemos resolver. Nos avergüenza, no nos gusta, me pone como... Es como si fuera el abrazo desnudo de tu propia madre. Hay algo que vos decís: ‘No, no quiero escuchar esto’”, aseguró Pettinato. Sus comentarios se viralizaron de inmediato y provocaron una ola de críticas en las redes sociales.

El músico se preguntó sobre su rechazo al género: “¿Soy yo el que no lo entiende?”

La respuesta del gobernador de Salta: “El folclore se siente”

La réplica más contundente provino de una de las provincias más identificadas con la música folclórica. Gustavo Sáenz, gobernador de Salta y quien con frecuencia luce un poncho salteño en actos oficiales y hace gala de la cultura local, utilizó el escenario de una peña para contestar directamente a las críticas del conductor.

“Quiero poder contestarle a alguien que habló de que se avergonzaba del folclore, que le daba vergüenza el folclore. Y hasta con asco manifestaba que no entendía qué era patear el bombo, la quena, la guitarra, el charango”, comenzó el gobernador, en un claro mensaje dirigido a Pettinato, aunque sin nombrarlo en un primer momento.

Gustavo Saenz, el gobernador de Salta, apuesta conservar su mayoría en la Bicameral

Desde el corazón de la tradición salteña, Sáenz defendió el valor cultural del género. “Acá le decimos a este señor que esto es el folclore. Que el folclore es tradición, costumbre. Acá vibra el amor, porque acá viven la costumbre y la identidad de todos y cada uno de los argentinos”, sostuvo.

El mandatario provincial luego personalizó su discurso y se dirigió directamente al músico. “Por la memoria de los que ya no están y fueron embajadores culturales del folclore en todo el mundo, y de nuestra tradición, le decimos a este señor, Pettinato, que el folclore no se entiende, el folclore se siente y se lleva adentro del corazón”, afirmó Sáenz con vehemencia.

“Le dan la posibilidad a este señor a que diga boludec...s”

En la parte más dura de su alocución, el gobernador salteño vinculó la libertad de expresión del conductor con el sacrificio histórico de los héroes de la patria. Con orgullo, reivindicó la identidad de su provincia como cuna de poetas y cantores y el valor simbólico de su vestimenta.

“Así que ahora, con el orgullo de ser salteño y de cargar este poncho que simboliza la sangre de los gauchos que dejaron su vida por la independencia y la soberanía de nuestra patria, y le dan la posibilidad a este señor a que diga boludeces en la radio, vamos a seguir mostrándole por qué se llenan los festivales”, indicó el gobernador.

Para el gobernador, el poncho salteño simboliza la sangre de los gauchos que lucharon por la patria Paula Teller

Sáenz concluyó su intervención con un llamado a celebrar la música local, una arenga que reforzó su defensa de las tradiciones y que hizo referencia a una de las zambas más emblemáticas del cancionero argentino. “Vamos a seguir mostrándole por qué queremos tanto el folclore y por qué amamos tanto nuestra Argentina y nuestras costumbres. ¡Vamos Morena Cerrillana, carajo!”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.