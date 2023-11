escuchar

Hasta hace poco tiempo el kirchnerismo duro ironizaba con que Alberto Fernández había logrado “hacer de Casa Rosada, un museo”. Graficaban así, con altas dosis de sarcasmo, el vacío de poder del mandatario, en especial desde que Sergio Massa asumió el Palacio de Hacienda, hace 15 meses, y cambió el epicentro de la acción. Ahora, con Massa derrotado por 11 puntos en las urnas, el presidente electo, Javier Milei, ya anunció que no trabajará desde allí, lo que para algunos termina de augurar un futuro casi decorativo para el imponente edificio de tres pisos de la calle Balcarce. A eso suman la resistencia que vienen mostrando desde La Libertad Avanza (LLA) para reunirse en el edificio por motivos vinculados a la transición. “No sabemos si es porque hasta el 10 estamos nosotros o piensan que tiene algo malo, pero acá no quieren entrar”, dijo una funcionaria.

Ayer, en el primer día hábil tras la derrota del oficialismo en las urnas, en Balcarce 50 reinaban los ánimos caídos y la incertidumbre “por lo que viene”. “Los únicos contentos son los policías”, decía un funcionario que había dialogado con parte de la custodia del lugar, que le contaba que habían votado al libertario.

Los pasillos y galerías de la casa de gobierno Ricardo Pristupluk - La Nacion

El triunfo de Milei es aún prácticamente “indigerible” para los funcionarios nacionales y buena parte de los empleados de Gobierno, que por estas horas esperan señales para activar la transición, en medio de una sensación de angustia e incertidumbre. Muchos se alistan para dejar sus cargos. La vuelta al trabajo implicó para muchos comenzar a guardar sus cosas, limpiar computadoras y preparar todo lo que deberán dejar listo para sus sucesores. Hasta hace unas semanas lo decían en broma, pero desde la noche del domingo es una realidad ineludible.

Aunque en el oficialismo sabían que el balotaje no sería una parada fácil, los resultados en las generales de octubre, en las que Massa se impuso a Milei por alrededor de 7 puntos, habían motivado a buena parte del espacio. Por eso la derrota terminó siendo tan brutal. A eso se le sumó la contundencia del número adverso y un territorio que, a excepción de tres provincias, se pintó completamente de violeta. “Si al menos uno de los gobernadores no hubiera desdoblado sus elecciones, la historia en las generales era distinta y ganábamos en primera vuelta. Estuvimos ahí”, masticó bronca un funcionario. “Eso en algún momento se tendrá que ver”, completó en referencia a las facturas que empiezan a emerger en la tribu peronista.

“Ni idea qué va a ser de mí...ni de los candidatos”, resumió un funcionario que evaluó como posible destino de varios, la provincia de Buenos Aires, que logró retener Axel Kicillof, aunque admitió que allí “no hay lugar para tantos”. La incertidumbre y la preocupación se expande en otros despachos.

El Patio de las Palmeras de la Casa Rosada Ricardo Pristupluk - La Nacion

“Limpiando la computadora, ordenando y empezando a llevarme mis cosas en bolsas”, fue la frase de otro funcionario tras el saludo y la consulta sobre cómo estaba. La transición ya dio sus primeros pasos con el encuentro entre Fernández y Milei, en la Residencia de Olivos, desde donde el libertario anunció que trabajará en el día a día a partir del 10 de diciembre.

En Casa Rosada había expectativa de un encuentro entre Nicolás Posse, jefe de ministros entrante, y Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete actual, durante la jornada de hoy, luego de que ayer hayan conversado en Olivos a la par de Milei y Fernández. Parte de los consultados coincidían en que el encuentro no sería en la sede de Balcarce 50. “Acá no quieren pisar”, completó una funcionaria en referencia al lugar mientras en otros despachos ya preparan la retirada para el 10 del mes que viene. De fondo, como mudo testigo de los movimientos, el mítico Patio de las Palmeras, pulmón central de la Casa Rosada, está en plena renovación: hay andamios por unos arreglos, sacaron las plantas para poner nuevas y no hay agua en la fuente. Postal de una época.