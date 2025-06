Postergan la reunión de los gobernadores con Francos y siguen los tironeos por el impuesto a los combustibles

CÓRDOBA.- Los gobernadores tenían todo listo para reunirse este lunes con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Era en reemplazo de la audiencia que pidieron con Javier Milei en el encuentro que mantuvieron 23 mandatarios en Consejo Federal de Inversiones (CFI). Desde la Casa Rosada indicaron a LA NACION que el cambio se decidió por cuestiones de agenda, pero a los gobernadores les explicaron que como se abordarán temas fiscales, quieren tratarlos con “entendidos”.

Antes de que se cancelara el encuentro, los mandatarios -entre los que esta vez podría estar el bonaerense Axel Kicillof- apuntarán fuerte a que Nación cumpla con la aplicación del impuesto a los combustibles para mejorar rutas, algunas de las cuales se encuentran en malas condiciones por la quita de inversión nacional.

El grupo que ya estaba definido para asistir al encuentro era más transversal que el de costumbre. Estaban confirmados Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca) e Ignacio Torres (Chubut). A ellos se sumaría Kicillof.

Sin embargo, los gobernadores sabían que no se llevarían respuestas concretas. Francos escucha siempre, pero su gestión en lo que hace a recursos está restringida. Por eso los mandatarios vienen quejándose en privado de que necesitan interlocutores “con poder de decisión, sino es hablar, escuchar, hablar y esperar”.

"Aumenta el precio de los combustibles" fue la idea transmitida, cuando en realidad lo que hubo fue un aumento del 5,8% en el impuesto que el Estado Nacional le cobra al usuario por cada litro de combustible que carga.



En las provincias insisten en que la obra pública que Nación se comprometió a financiar está paralizada casi completamente y que es “crucial” retomarla, porque sin mantenimiento, las sumas que se necesitan son mayores.

Dos leyes establecen el destino de lo recaudado por este impuesto. Un 10,4% queda en el Tesoro Nacional e igual porcentaje para las provincias. El resto se reparte con 15,07% para el Fondo Nacional de la Vivienda; y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

Además, dos fideicomisos reciben recursos: 4,31% el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica y el 25,58% el de Infraestructura del Transporte (de ese monto, el 50% a Vialidad Nacional para obras en la red vial). Otro 2,55% va a la Compensación al Transporte Público.

Proyecto en danza

Hace unos días senadores de Unión por la Patria, liderados por el salteño Sergio Leavy, presentaron un proyecto para un nuevo esquema de distribución tanto del impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono. Indicaron que el año pasado el monto total a transferir era de $618.964 millones, de los que $309.482 millones debían ir a Vialidad, pero solo se mandó un tercio, unos $107.013 millones.

Más allá de la propuesta de los senadores, analistas privados coinciden en que hubo una decisión política de privilegiar la contención de la inflación por sobre la recomposición de este impuesto. El director de Economía y Energía (EyE), Nicolás Arceo, estimó que el atraso con este tributo representa la mitad de los subsidios al sector energético. Por no actualizarlo se dejaron de recaudar US$ 2.400 millones durante el año pasado y se perdieron US$ 600 millones en el primer trimestre de 2025.

El impuesto a los combustibles, en medio de un reclamo de los gobernadores Santiago Filipuzzi

Hace unos días, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, fue sobre este punto en sus redes sociales: “‘Aumenta el precio de los combustibles’ fue la idea transmitida, cuando en realidad lo que hubo fue un aumento del 5,8% en el impuesto que el Estado Nacional le cobra al usuario por cada litro de combustible que carga".

El colaborador del gobernador Maximiliano Pullaro agregó que “el mismo usuario que paga el impuesto transita por rutas nacionales en estado crítico que necesitamos sean mantenidas y reparadas en el menor tiempo posible. Es un reclamo respetuoso que venimos realizando y que expresa una preocupación del conjunto de los santafesinos".

El ministro bonaerense de Infraestructura, Gabriel Katopodis, hace meses que denuncia que el presidente Milei cobra el impuesto a los combustibles líquidos, pero no ejecuta las obras.

Del otro lado, la Rosada necesita alinear nuevamente a los gobernadores para tener el número necesario para vetar la suba a los jubilados, ya que descuentan que el Senado sancionará la norma.