¿Pre-Viaje hasta 2025? El Gobierno evalúa relanzar el beneficio para apuntalar destinos emergentes y temporadas bajas

El Gobierno nacional evalúa impulsar el Programa Pre-Viaje como una política pública a largo plazo para promover el turismo hasta 2025.

El programa para fomentar el turismo interno-que tuvo más de 4,5 millones de usuarios en la última edición- no tendría el mismo formato que hasta ahora. La idea es enfocarlo para apuntalar los meses de temporada baja en mayo, septiembre y octubre para destinos emergentes, se informó a LA NACION desde el ministerio de Turismo y Deportes que encabeza Matías Lammens.

El lugar es el paraíso de los caminantes

Es decir ya no se podrá usar en temporada alta o en destinos de alta concurrencia, como sucedió hasta ahora, que no tuvo restricciones para aplicar al beneficio del 50 por ciento de reintegro de los gastos.

Lammens dijo que se trabaja en un “Pre Viaje focalizado, en temporada baja con destinos emergentes, un poco quirúrgico, para los meses de mayo, septiembre y octubre que son complejos para la actividad”.

En marzo presentará un proyecto de Ley al Congreso que incluirá distintas propuestas para apuntalar la actividad turística: por ejemplo exenciones impositivas, bono fiscal para inversiones y el establecimiento de Pre-Viaje como política pública para 2025.

“Tenemos la visión estratégica de que el turismo es importantísimo para el desarrollo del país por eso invertimos mucho y generamos este programa que fue la estrella de la temporada”, dijo Lammens en Radio Provincia.

Acto anuncio pre viaje PAMI ; kicilloff; manzur; lammens; e intendente de pilar; federico aCHÁVAL

El ministro enfrentó días pasados fuertes críticas de economistas y de usuarios por el programa que en su primera edición, el año pasado, benefició a 600 mil personas y que esta temporada se estima que superará los 5 millones de usuarios que viajaron con reembolsos en tarjetas de créditos de hasta el 50 por ciento de sus compras con un tope de cien mil pesos, por cada beneficiario. Incluso para los jubilados afiliados a PAMI el crédito para volver a gastar en turismo asciende al 70 por ciento de la compra de viajes adquiridos.

La segunda edición del programa captó facturación más de 100.000 millones. El año pasado se cargaron 10.000 millones. La mayor parte de las personas que usaron el beneficio viven en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tanto los beneficiados por el movimiento entre provincias son Salta, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, y Tierra del Fuego.

El programa para reactivar a los sectores de transporte, hoteleros y de servicios turísticos fuertemente golpeados por la pandemia suscitó polémica entre usuarios y economistas.

En enero un sector de usuarios se quejaron por la ausencia de acreditación del beneficio para gastarlos en destino. En tanto economistas opositores al gobierno advirtieron que la inversión del Estado involucrada para re activar al Turismo fue en desmedro de otras actividades de la economía.

Pero para algunos economistas el financiamiento de esta política pública “la pagan los pobres”. El expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger, por caso, consideró que la inmensa aprobación de los operarios del sector Turismo no quiere decir que económicamente y social no sea un dislate”. E ilustró: “Si gastas 1000 en Pre viaje eso genera un efecto multiplicador positivo. Pero alguien tuvo que poner 1000 que no se pudieron gastar en otra cosa”. Según el economista esta inversión del estado genera un “encadenamiento negativo equivalente”. “Lo que metes por un lado lo sacas por el otro”, consideró.

Federico Sturzenegger y Matías Lammens Collage

El ministro de Turismo -que una semana atrás se enfrentó duramente con un docente que criticó al programo y criticó personalmente al funcionario- opinó: “Algunos por una cuestión política o personal terminan atacando un programa exitoso desde todo punto de vista”.

Entre los referentes del sector consultados por LA NACION, la mayoría se mostró a favor de sostener el programa. “Creo que es un gran acierto. Ya quedó demostrado que pre viaje funcionó y generó gran movimiento de turismo nacional. Y si ello se puede trasladar a los meses de menor movimiento seguramente funcione de igual manera sobre todo en los destinos que se están consolidando”, dijo Juan Manuel Peralta secretario de Turismo de Trevelin.

“Me parece un acierto. Ayudó bastante. Movió mucho el mercado nacional”, dijo Jorge Fleming, gerente de Hacienda Molinos, en Salta.

El molle del patio de la Hacienda de Molinos: brinda sombra y es protagonista de un espacio muy grato para los huéspedes. Sebastián Pani - Lugares

“Un pre viaje para temporada baja sería la solución esperada hace muchos años para romper con la estacionalidad del NOA. Todos los años se hicieron todo tipo de promociones y a pesar del gran esfuerzo que pone cada uno a veces se cubren los costos”, opinó Diego Patrón Costas, gerente de La Merced del Alto, en Cachi.

“En esta situación actual donde salir al exterior es cada vez más difícil, un relanzamiento del pre viaje sin duda va a generar mucho interés en el NOA que en temporada baja tiene un clima excelente y los servicios son los mismos que el resto del año”, dijo Patrón Costas que también es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina.

El Manantial del Silencio, con la gran vista a los Cerros de siete colores

Otros prestatarios no se mostraron a favor de continuar con una política dado la masividad de turistas que llegaron a destinos considerados hasta ahora emergentes: “Hay destinos como El Bolsón que están colapsados. Se van a tener que tomar medidas porque el destino se puede arruinar. Ya no es un destino emergente”, informó a LA NACION un prestador turístico de esa aldea situada en Río Negro.

La polémica continuará en el Congreso de la Nación donde el gobierno enviará el proyecto de ley para reactivar el sector. En tanto más de 5 millones de usuarios tiene crédito para gastar en alojamiento, agencia de viajes, transporte, excursiones, alquiler de autos gastronomía, entretenimiento.