Preocupado por estabilizar el dólar, Sergio Massa viaja a ver al FMI, al Club de París y a Qatar

Mientras varios de sus asesores y referentes de confianza hablan ya de un “cambio de clima” y del renacimiento de una “expectativa” desde su designación en el Ministerio de Economía, Sergio Massa ya prepara para dentro de dos semanas un viaje para explicar sus planes al FMI, el Club de París y fondos soberanos en Qatar , todos con el mismo objetivo: estabilizar las variables económicas como el precio del dólar, el ingreso de divisas al país y la inflación, descontroladas durante la breve gestión de su antecesora, Silvina Batakis.

En principio, el próximo ministro de Economía planea aterrizar en Washington, desde donde llegó Batakis la semana pasada, horas antes de su salida del Gobierno. Cerca del aún titular de la Cámara de Diputados afirman que la propia Batakis fue invitada a acompañarlo en el periplo, para demostrar “continuidad” en la relación con los organismos internacionales de crédito, y que aceptó. El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, y el asesor para América Latina del gobierno de Joe Biden, Juan González, estarían trabajando en el armado del viaje, que en su escala norteamericana incluirá un encuentro con inversionistas en New York.

En Francia, Massa hablará con las autoridades del Club de París sobre la deuda argentina, y de allí volará a Qatar , donde conversará con fondos soberanos de ese país “que están viendo de qué manera ayudar a la Argentina”, según comentaron cerca del futuro ministro.

Desde su búnker de la avenida Libertador, en Retiro, Massa conversó en los últimos días con “distintos economistas” para conseguir que las “fábricas de hacer dólares (agro, minería, energía) comiencen a aliviar el frente externo argentino. En su inminente desembarco, que se producirá el miércoles, Massa daría a conocer medidas en ese sentido, “consciente de que el problema es económico pero, por sobre todo, político”, coincidió otra fuente cercana al líder del Frente Renovador.

Además de sostener el hermetismo en torno a las medidas concretas, en la jornada del domingo Massa sólo ratificó en las redes sociales que el martes renunciará a su banca para asumir en el Palacio de Hacienda y tener bajo su órbita las carteras de Desarrollo Productivo y Agro. “El martes se trata mi renuncia a la Presidencia de la HCDN y mi renuncia como diputado nacional. Doy este paso con convicción y compromiso, sin dudas, ni especulaciones”, escribió Massa, que ese día también delegará en Cecilia Moreau, incondicional de Massa y con gran vínculo con Máximo Kirchner, la presidencia de la Cámara baja, una medida que buena parte de la oposición acatará aunque prevé manifestar su descontento.

Massa conversa, además, con sus incondicionales apuntar a que la comunicación de las medidas que se vayan tomando sea “diferente” a la mecánica que se venía dando en el Gobierno, centralizado ahora en el Ministerio de Economía aunque sin buscar roces con la comunicación presidencial y la del resto de los ministerios.

“La comunicación no va a ser la misma, ni con las mismas personas” , comentaron ayer desde el massismo, donde pretenden que las medidas no sufran un desgaste prematuro por anunciarlas con demasiado tiempo de anticipación, o por no chequear con los destinatarios directos su opinión sobre el asunto. “Sergio va a hablar con todos antes, no va a dejar que destrocen sus medidas al otro día de tomarlas”, explicó otra fuente massista.

En ese mismo sentido, no se descarta buscar reforzar lazos con la oposición, con clara “consciencia” de la dificultad de la situación y la imposibilidad de una reconciliación cuando menos parcial con el sector que encabeza Mauricio Macri, sector que ya salió a criticarlo. En ese sentido, en el búnker de Retiro vieron con buenos ojos las declaraciones del gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, quien calificó la llegada de Massa como “una oportunidad para el país, en tanto se ordenen las cosas”, y agregó, en torno a los eventuales anuncios económicos, que “hay una buena expectativa del mercado”.

En relación a los nombres, en el Ministerio de Desarrollo Productivo que hasta el viernes encabezaba Daniel Scioli -volverá en breve a su rol de embajador en Brasil- ya dan por descontado que Ignacio de Mendiguren será el secretario del área, aunque se desconoce que los secretarios de Scioli -Guillermo Merediz y Ariel Schale- seguirán en sus cargos.