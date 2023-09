escuchar

Los diputados nacionales Pablo Tonelli y Álvaro González, de Pro, presentaron un proyecto de ley para regular el cese de los jueces en sus funciones al cumplir 75 años y evitar situaciones como la que se está dando con la jueza de la Cámara de Casación Ana María Figueroa, que cumplió esa edad pero no renunció a su cargo pese a no tener acuerdo del Senado.

Los legisladores buscan reglamentar la aplicación del artículo 99, inciso 4°, tercer párrafo, de la Constitución Nacional. La norma dispone que los jueces cesan en sus cargos al cumplir 75 años, salvo que sean previa y nuevamente designados. La nueva designación requiere el acuerdo del Senado y no puede extenderse por más de cinco años.

El proyecto de Tonelli y Gonzalez establece que los jueces cesarán automáticamente en sus cargos el día que cumplan 75 años de edad o el día del vencimiento en el caso de haberse prolongado la designación; salvo que antes de alcanzar esa edad o de llegada esa fecha hayan sido nuevamente designados por el Poder Ejecutivo con previo acuerdo del Senado.

Además, establece que el cese no estará sujeto a decisión o condición y se producirá, de pleno derecho, el mismo día que el magistrado cumpla los 75 años o el día del vencimiento en el caso de haberse prolongado la designación; salvo el caso de un previo y nuevo nombramiento.

Pablo Tonelli Ricardo Pristupluk - La Nacion

Tonelli sostuvo: “Evidentemente no basta con lo dispuesto por la Constitución Nacional, ni con el sentido común y la decencia. Hace falta reglamentar el cese de los magistrados a los 75 años para que quede claro que no pueden continuar en funciones luego de cumplir esa edad, salvo trámite completo y previo de prolongación de su designación. Para que quede claro: deben cesar en sus funciones, no deben cobrar más su sueldo, no deben ocupar más sus oficinas y deben dejar todos los privilegios de jueces en actividad”.

El proyecto determina que el mismo día que el juez cumple años, si previamente no ha sido nuevamente designado, perderá su condición de magistrado y dejará de percibir el salario por cargo. Asimismo, deberá dejar la oficina que utilice y perderá todos los derechos inherentes a su condición de juez en actividad.

Álvaro González Ricardo Pristupluk - La Nacion

Por su parte, el diputado Álvaro González dijo: “Este proyecto viene a dejar de forma clara lo que expresa nuestra Constitución. Queremos con este proyecto evitar interpretaciones especulativas según la conveniencia. Y que el precepto constitucional se interprete tal cual fue su espíritu. Es decir, los jueces que cumplen 75 años de edad cesan en sus funciones ese mismo día, salvo que hayan obtenido el acuerdo de Senado para una nueva designación por cinco años más”.

La iniciativa quiere dejar en claro que el pedido de acuerdo o su concesión no bastan si la nueva designación no concluye con el decreto de designación. También se propicia que, una vez producida la vacante automática, el Consejo de la Magistratura deba convocar de inmediato al concurso de oposición y antecedentes destinado a cubrir esa vacante, a fin de que esta sea cubierta en el menor lapso posible.

En tanto, un grupo de personas convocó en la plataforma Change.org a reunir firmas con la consigna “retiren a la jueza”, para pedir que Figueroa deje su cargo, ya que cumplió 75 años y no tiene acuerdo del Senado.

Los jueces de la Casación decidieron hoy que la jueza pida una licencia extraordinaria a la Corte y asi poder designar en su lugar a un subrogante.

LA NACION