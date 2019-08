Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Luego desde que el gobierno de Cambiemos responsabilizaran a Alberto Fernández por una nueva suba del precio del dólar y el riesgo país, el candidato del Frente de Todos, que se reunió ayer con la misión del FMI en la Argentina, salió al cruce y le pidió a Mauricio Macri que "no busque responsables fuera" de su administración.

A través de su cuenta de Twitter, Alberto Fernández expresó: "De esto es de lo que no se quieren hacer cargo. Presidente, no busque culpables fuera de su propio Gobierno".

Junto a la frase, publicada a las 22.03, el candidato presidencial subió un gráfico en el que muestra la cantidad de dinero recibida por la administración actual y la que salió del país en el mismo período.

La imagen muestra dos líneas que van desde 2016 y llegan hasta 2019.

Ayer, Fernández recibió junto a su equipo de trabajo, conformado por Santiago Cafiero, Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca Bocco, a los enviados del Fondo Monetario Alejandro Werner, Roberto Cardarelli y Trevor Alleyne.

Tras el encuentro difundió un comunicado en el que explicaba, entre otras cosas: "Los desembolsos totales efectuados por el FMI suman un total de US$ 44.500 millones aproximadamente y representan casi el 80% del préstamo total. De acuerdo con las cifras oficiales disponibles, entre junio de 2018 y julio de 2019, salieron del sistema US$ 27.500 millones en concepto de Formación de Activos Externos de libre disponibilidad (fuga de capitales argentinos), aproximadamente y US$ 9200 millones por inversiones extranjeras especulativas (reversión de inversiones de capitales golondrina). En total, la salida neta de dólares supera los US$ 36.600 millones, lo que representa más del 80% de los desembolsos recibidos hasta la fecha".