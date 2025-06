Presión desde el Congreso: avanza la emergencia pediátrica para sostener el funcionamiento del Garrahan

Al calor del conflicto entre el Gobierno y los trabajadores del Hospital Garrahan, dos proyectos clave avanzan en el Congreso con el objetivo de garantizar el financiamiento de la salud pública. Uno propone declarar la emergencia sanitaria pediátrica por dos años; el otro, reconocer al Garrahan como “Referente Nacional de Alta Complejidad en Pediatría”.

Ambas iniciativas fueron dictaminadas este martes en un texto unificado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presidida por Pablo Yedlin (Unión por la Patria), con el respaldo de bloques opositores como Unión por la Patria, Encuentro Federal, los radicales de Democracia, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

Aunque tres diputados oficialistas -Manuel Quintar, Pablo Ansaloni y Beltrán Benedit- participaron del debate, La Libertad Avanza no acompañó los proyectos. Tampoco lo hicieron Pro ni la UCR: directamente se ausentaron de la reunión.

“Me atiendo en el hospital desde que nací. Siempre sentí apoyo y acompañamiento. Es un hospital de referencia”, dijo Esperanza, que tiene acondroplasia

Fue apenas el primer paso. Las iniciativas aún deben pasar por la Comisión de Presupuesto, que preside el libertario José Luis Espert. Ante una posible resistencia del oficialismo a convocar ese debate, la oposición ya anticipa una jugada: forzar el tratamiento en la sesión prevista para este miércoles. “Mañana hay que dar quorum”, advirtió Yedlin, en un mensaje directo a los bloques opositores.

Pablo Juliano, del bloque Democracia, reforzó el llamado con tono áspero: “Mañana digámosles a los gobernadores y a sus diputados que si no se sientan en sus bancas, a los chicos que mandan al Garrahan los vamos a tener que devolver a sus provincias”.

Al abrir el debate, Yedlin describió con crudeza el deterioro del sistema de salud pública y advirtió que el Garrahan atraviesa una crisis sin precedentes. “Es la punta de la cadena de complejidad creciente en salud pediátrica. Hoy está cerrando salas que nunca antes habían cerrado y tiene a sus residentes de paro porque cobran por debajo de la línea de pobreza”, denunció.

El proyecto que impulsa -titulado “Emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud”- plantea declarar la emergencia por dos años y establece asignaciones presupuestarias específicas para insumos críticos, mantenimiento, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y recursos humanos esenciales. Pero también apunta a una recomposición salarial: exige que los salarios del personal de salud (asistencial y no asistencial) no estén por debajo del poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023. Además, solicita eximir del impuesto a las ganancias a quienes trabajen en áreas críticas, realicen guardias u horas extras en efectores públicos y privados

“El proyecto busca atar los salarios al índice de precios al consumidor (IPC). Tal vez no sea suficiente, pero al menos intentamos poner el tema en la agenda del Gobierno”, sostuvo Yedlin. También cuestionó la falta de diálogo por parte del Ministerio de Salud. “Nos hubiera gustado que el ministro se acercara o abriera una mesa de negociación. En cambio, lo único que apareció fue un tuit, con un comunicado sin firma, que anuncia un aumento que no sabemos si es real y que recién aplicaría en julio, solo para los residentes del hospital”, criticó.

La iniciativa de Mónica Fein (Socialismo), junto a referentes del radicalismo crítico y del espacio de Miguel Pichetto, fue contemplada en uno de los artículos del dictamen. Propone declarar al Hospital Garrahan como “Referente Nacional de Alta Complejidad en Pediatría”. Estipula que su funcionamiento pleno debe contar con un presupuesto específico para sostener su estructura, equipamiento, provisión de insumos y un plantel profesional con dedicación exclusiva.

El reclamo también se expresó desde dentro del hospital. María Clara, residente de cuarto año, habló de una situación “límite e insostenible”: un residente de primer año trabaja unas 70 horas semanales, con seis guardias de 24 horas por mes, y cobra 797.000 pesos. “¿Qué proyecto de vida es compatible con ese sueldo? Ser médico no puede ser sinónimo de sacrificio extremo ni de pobreza encubierta”, cuestionó. Según relató, tras un año sin respuestas del Ministerio de Salud, la única novedad llegó ayer: un bono no remunerativo de 300.000 pesos, financiado con fondos del propio hospital. “Es insuficiente. Nos preocupa la inacción de quienes tienen la responsabilidad de resolver el conflicto”, advirtió.

También fue contundente Santiago Weller, jefe del servicio de Urología del Garrahan. “Hoy la vocación está siendo puesta a prueba. Es difícil sostenerla cuando no te alcanza ni para pagar el alquiler”, señaló. Contó que en lo que va del año realizaron 25 trasplantes renales, pero dos médicos de planta evalúan renunciar. “Si se van, no hay forma de continuar. No es el Garrahan el que se queda sin trasplantes. Es la Argentina”, advirtió.

La voz del oficialismo la puso Manuel Quintar (LLA), quien acusó a la oposición de “aprovechar una situación seria con fines políticos y electorales”. “El sistema de salud está desfinanciado, sí, pero por los últimos 20 años de populismo. Embanderarse ahora en causas nobles para caranchear algún voto es algo que no vamos a convalidar”, lanzó.

También apuntó contra la exdirectora del Garrahan Gabriela Bauer, a quien acusó de haber incorporado a “miles de administrativos” durante su gestión, cifra que ya fue desmentida desde el sector sanitario. Defendió al Gobierno al afirmar que el presidente Javier Milei “ofreció un 66% de aumento en las guardias” y pidió cambiar el foco del debate: “Deberíamos empezar a tratar leyes verdaderamente prioritarias, como la reforma de la Ley de Salud Mental”.

Durante la reunión también avanzaron cuatro proyectos de resolución: tres expresan preocupación por la situación crítica del Garrahan -unificados en un mismo dictamen- y otro que solicita informes al Poder Ejecutivo sobre el estado del hospital.

Como publicó LA NACION, los hospitales nacionales atraviesan una crisis presupuestaria: sus partidas están congeladas desde diciembre de 2024. Aunque el Presupuesto 2025 preveía aumentos, esos fondos aún no se ejecutaron. La tensión escala y el Congreso comienza a moverse.

Del debate participaron también los ministros de Salud de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; de La Rioja, Juan Carlos Vergara; de Neuquén, Martín Regueiro; y de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio.