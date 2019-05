Presión kirchnerista para sumar al tigrense

Sergio Massa, ayer, después de la reunión de Alternativa Federal Crédito: Frente Renovador

El canto de sirenas aturde a Sergio Massa. En público y en privado, el kirchnerismo lanzó una presión total para atraer a su orilla al líder del Frente Renovador, al que consideran la pieza que les falta para unificar al peronismo y consolidarse como la fuerza casi hegemónica de la oposición.

Alberto Fernández -flamante candidato a presidente ungido por su vice, Cristina Kirchner- confirmó ayer que habló en estas horas con Massa, en pleno proceso de definiciones de Alternativa Federal, el bloque que aglutina desde el año pasado a los peronistas no kirchneristas. "Obviamente quisiera que Sergio se incorpore. Es el hombre más preparado de su generación y no hay motivos para no sumarlo; solo puede aportar", dijo el candidato en Radio Con Vos.

Massa, sin embargo, luego lo desmintió: "Hoy no hablé con Alberto".

El operativo para convencer al exintendente de Tigre involucró una cadena de declaraciones favorables de dirigentes de todas las familias kirchneristas. Hablaron ayer en ese sentido Oscar Parrilli, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Andrés Larroque, Pablo Moyano y los intendentes Fernando Grey y Gabriel Katopodis.