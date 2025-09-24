Presupuesto 2026: la oposición exige la presencia de Luis Caputo y reclama que el salvataje de Estados Unidos se discuta en el Congreso

En la jornada inaugural del debate del proyecto de ley de presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, la oposición arrancó fuerte. Reclamó la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, al tiempo que advirtió que cualquier acuerdo que entable nuestro país con el gobierno de los Estados Unidos debería ser discutido en el Congreso.

Los planteos se escucharon en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la cual es presidida por el libertario José Luis Espert. Tras la fallida experiencia con el proyecto de presupuesto 2025, cuyo debate abortó el propio oficialismo al filo del cierre de las sesiones ordinarias del Congreso, los opositores exigieron garantías de que, en esta oportunidad, los libertarios no incurran por tercera vez consecutiva en la anomalía de prorrogar el presupuesto 2023.

Al comienzo de la reunión, Espert le marcó la cancha a la oposición. Propuso que las reuniones de la comisión se celebren los miércoles -una picardía para boicotear las sesiones opositoras en el recinto, que se celebran ese día- y sugirió, como primer invitado, al secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Desconfiados, los opositores redoblaron la apuesta: exigieron la presencia de Caputo y de Bausili a la Comisión de Presupuesto y plantearon un cronograma de debate más estricto con reuniones martes y jueves que culmine el 20 de noviembre próximo con la aprobación de los dictámenes correspondientes. Esto le daría tiempo al Senado, sostienen, para que eventualmente convierta en ley la iniciativa antes del 30 de ese mes, día en que finalizan las sesiones ordinarias del Congreso.

“Creemos que hay que tener un camino exigente todas las semanas, que vengan todos los ministros y funcionarios que hoy están en el debate público, como el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad –planteó el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez-. No habrá un debate real si el ministro de Economía no viene aquí a hablar del presupuesto; se tiene que dejar de esconder. No me importe si tiene fobia o inseguridades personales: debe estar a disposición de uno de los poderes del Estado, en este caso el Congreso.”

Martínez también se refirió al salvataje financiero anunciado por los Estados Unidos a la Argentina. “Para nosotros es fundamental que todo lo que se está negociando pase por el Congreso –sostuvo-. No se le puede dar la espalda al Congreso ante semejante operación que puede condicionar a nuestro país, sobre todo en sus alineamientos internacionales”.

También el diputado Nicolás Massot se pronunció a favor de acelerar los tiempos del debate parlamentario para asegurar la sanción de la ley antes del 30 de noviembre próximo. Propuso que diez días antes se dictamine y que, además de Caputo y los principales ministros, concurran a la comisión los gobernadores y los rectores de las universidades, ya que son varias las partidas que les competen.

“Queremos que venga el ministro Caputo y no por un capricho. Hay una razón esencial, que es el modelo cambiario en un marco recesivo en nuestro país –planteó-. Queremos saber cuál va a ser la estrategia cambiaria y si este salvataje anunciado por los Estados Unidos va a ser utilizado para procrastinar todavía más la salida de un régimen cambiario que está agotado o si, por el contrario, será un punto de inflexión para una autocrítica, un cambio de régimen que conduzca a una flotación real y se empiece a acumular de reservas.”

Massot es uno de los firmantes de un proyecto de la diputada Marcela Pagano que, en líneas generales, propicia que todo cambio en la política de endeudamiento externo de nuestro país sea discutido por el Congreso.

Hoy presentamos esta ley con apoyo de @oagost @Nicolas_Massot @danyatavela77 @EstebanPaulon @_cdalessandro para que todo cambio en la deuda externa contraída en el pasado o deuda a futuro pase por el Congreso como corresponde según el mandato Constitucional (hilo) pic.twitter.com/BmrZhxEtre — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 23, 2025

Noticia en desarrollo