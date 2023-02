Primera respuesta desde la Provincia al llamado de Alberto Fernández a una mesa política: “Es inviable si no se discute el fondo”

escuchar

La primera respuesta desde la provincia de Buenos Aires a la convocatoria que hizo esta mañana el presidente Alberto Fernández para una mesa política del Frente de Todos llegó con reparos. Mientras que el mandatario realizó el llamado como titular del Partido Justicialista (PJ) y solo con la intención de definir “las reglas electorales” de cara a los comicios de este año, en territorio bonaerense consideraron que el encuentro es “inviable” si no se discuten temas de fondo.

“No solamente se trata de ordenar los instrumentos electorales, se trata de discutir qué le vamos a decir a la sociedad”, marcó en Radio 10 esta mañana, luego de conocerse el comunicado del Presidente, la senadora provincial Teresa García, voz de peso en el peronismo bonaerense, de confianza del gobernador Axel Kicillof y quien fue su ministra de Gobierno hasta 2021.

Pese a que consideró “correcto” que Fernández busque reunir a sus socios para que exista una “instancia de organización” de cara a los comicios, García admitió que su planteo sería “exigente” y así indicó: “No se trata solamente de instrumentos electorales, que todas las provincias y los distritos lo manejan a la perfección, se trata de discutir cuál va a ser el planteo para quienes estén en las fórmulas y en las listas, qué le vamos a decir a la sociedad, qué es lo que nosotros creemos que hay que decir en relación a la situación anterior de inestabilidad económica y a la actual mejora en manos de [Sergio] Massa, qué va a pasar con las jubilaciones. Hay una serie de temas de la vida cotidiana que es necesario también discutirlas porque obligadamente van a ser parte de la campaña”.

De esta manera, la titular del bloque oficialista en el Senado de la Provincia se desmarcó de la Casa Rosada, desde donde intentan que esta mesa tripartita con el kirchnerismo, el massismo, gobernadores e intendentes no tenga injerencia en la gestión diaria de Fernández.

“La gestión de gobierno y la propuesta van de la mano”, observó al respecto García. “Lo que hemos hecho bien, habrá que continuarlo en la campaña; y lo mal hecho, hay que corregirlo. La sociedad está demandando eso. A mí me parece inviable tener una discusión con los compañeros con los que se vayan a armar las candidaturas, las representaciones de los espacios, la legitimidad de cada uno, si no se discute el fondo. No se trata solamente de armar un mecanismo para ganar la elección”, insistió la senadora, quien sin embargo vio “auspicioso” que se convoque a la mesa, pero remarcó, para descartar la injerencia única del Presidente en la agenda: “Cada sector exigirá qué temas se quieren discutir”.

En tanto, García también consideró que la reunión se tendría que haber hecho antes, cuando mermó la pandemia de coronavirus. “Creo que esta mesa era para ayer, igual celebramos que se haga, quedan cinco o seis meses para las definiciones”, deslizó la legisladora que sí ponderó los distintos encuentros que se dieron entre las terminales oficialistas en la Provincia.

Asimismo, refirió que es importante mantener la cohesión en el Frente de Todos, pese a las “falencias de gestión”, aunque advirtió: “La unidad por sí misma no es un valor, tiene que haber unidad con acuerdos políticos para que no suceda lo que ha venido sucediendo”.

En esa línea destacó que es importante que el partido oficialista tenga una definición de hacia dónde va, porque -según dijo- no hay más paciencia en la sociedad para solo aceptar convenios electorales entre dirigentes. “El secreto de la política no es el acierto en la conformación de una lista, es el acierto en plantear cosas que le pasen a la cotidianeidad de la gente”, resaltó la exministra bonaerense, quien volvió a expresar que no está de acuerdo con que el Presidente busque la reelección.

La opinión de Katopodis

Luego de que el Presidente anunciara que en “los próximos días” hará el llamado para esta mesa política, también habló el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien mantiene una postura moderada en la coalición. Fue el exintendente quien, junto a su par de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Magiotti, representaron a Fernández en la reunión donde primaron los dirigentes kirchneristas y massistas en Merlo, esta semana, para presionar a que el jefe de Estado convocara a un encuentro tripartito.

Seguro de que esta herramienta colaborará en ordenar el año electoral, en mostrar un “peronismo fuerte” y en dar una “expresión más diversa” del territorio por la presencia de intendentes y gobernadores, Katopodis indicó en CNN Radio: “Hay que ser claro: ni las internas ni los ruidos que escuchamos en las últimas semanas ponen crisis o dan por terminado al Frente de Todos y al peronismo; ni una mesa va a hacer magia. A la par de esto todos los días hay mesas y reuniones, y seguirá habiendo. Muchas serán públicas y muchas no, y es así porque la política es así”.

LA NACION