El cruce entre Gabriela Cerruti y Gabriel Solano por la frase de Alberto Fernández sobre las filas en los restaurantes

La portavoz de la Presidencia, Gabriel Cerruti, cruzó al legislador porteño por el Frente de Izquierda Gabriel Solano luego de que este último dirigiese una chicana hacia Alberto Fernández por la frase de las “dos horas de espera” en restaurantes, expresión que lanzó durante un acto en Entre Ríos.

“Che Alberto, preguntale a los jubilados que cobran $50.000 mensuales cuánto tiempo esperan en el restaurante cuando van a comer”, ironizó Solano a través de un posteo en Twitter. Dos horas después, el también dirigente del Partido Obrero recibió una respuesta “oficial” de Cerruti en la misma plataforma.

“Che Solano, se supone que sos de izquierda. No podés subirte a todas las operaciones mediáticas de la derecha”, contraatacó la exlegisladora. Solano cerró la cadena de tuits insistiendo en que “les pagan miserias” a los jubilados mientras “los bancos dan billones de pesos por intereses de las Leliq”.

Che Solano, se supone que sos de izquierda. No podés subirte a todas las operaciones mediáticas de la derecha. https://t.co/VATCbvGUSh — Gabriela Cerruti (@gabicerru) February 4, 2023

Che Cerruti, se supone que venían a aumentarle a los jubilados pero le pagan $ 50.000 miserables. Mientras a los bancos dan billones de pesos por intereses de las leliq. https://t.co/2Wd7r8wSEL — Gabriel Solano (@Solanopo) February 4, 2023

La frase del Presidente y el contexto que le otorgó Cerruti

“Cuando veo que la industria hotelera y gastronómica está a full, ahora resulta que las quejas que yo escucho son que para ir a comer hay que esperar dos horas; bueno, bienvenido sea”, dijo el pasado viernes Alberto Fernández. en una ceremonia de anuncio de obras de infraestructura y deportivas en Concepción del Uruguay.

Producto del revuelo que generaron sus dichos, Cerruti buscó dar contexto: “Estaba hablando frente a operadores turísticos, y comparando lo que sucedía en los restaurantes durante la pandemia y ahora. ¿Alguna vez dejarán de desinformar o esperan a que la gente deje definitivamente de leer medios?”.

La portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti dio contexto sobre la frase de Alberto Fernández y advirtió a los medios Twitter

Críticas opositoras

El diputado de JxC Martín Tetaz fue tajante al momento de responderle al jefe de Estado por sus expresiones. “¿Sabés dónde hay que esperar dos horas? En los comedores comunitarios donde la gente tiene que ir a comer porque no tiene plata para comer en la casa”, le reprochó durante una entrevista con Radio Mitre.

Por su parte, Mario Negri (UCR) cuestionó en Twitter: “Alberto Fernández: ‘Las quejas de la gente ahora son porque hay que esperar dos horas para ir a comer’. Según el Indec hay 3.700.000 indigentes, argentinos que no esperan dos horas sino que no comen. Se ríen en la cara de la gente o no tienen idea de lo que pasa”.

Alberto Fernández: “Las quejas de la gente ahora son porque hay que esperar dos horas para ir a comer”.

Según el INDEC hay 3.700.000 indigentes, argentinos que no esperan dos horas sino que NO COMEN.

Se ríen en la cara de la gente o no tienen idea de lo que pasa en el país. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) February 3, 2023

Graciela Ocaña se expresó en la misma línea que Negri, y le reclamó al mandatario: “No nos tome el pelo”. “Le aconsejamos que saque turno para un chequeo. Parece que no está escuchando o no le llegan los reclamos de la gente: por la inflación, la plata no alcanza, inseguridad, PAMI miseria de jubilaciones y pensiones”, disparó.

Finalmente, el mismo Solano -antes del cruce con Cerruti- apuntó contra las palabras del mandatario: “Pobre, piensa que la Argentina es Puerto Madero donde él vive”.

LA NACION