Primeras reacciones en el arco político tras la salida de Guillermo Francos y su reemplazo por Manuel Adorni

Tras la la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y el anuncio de que Manuel Adorni será quien lo reemplace, el arco político reaccionó al recambio en el equipo del Gobierno. Desde el oficialismo respaldaron al exministro y le agradecieron su gestión, mientras que desde la oposición apuntaron contra el Ejecutivo y el vocero presidencial, quien en mayo había sido electo legislador porteño.

El vocero presidencial le dejó un mensaje al Presidente por nombrarlo reemplazante y destacó que la prioridad será “profundizar las reformas estructurales”. “Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos. Asimismo quiero agradecer a todo el Gabinete de Ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera. Gracias también a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei por la confianza y el apoyo permanente. Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen”, afirmó.

Quiero agradecer profundamente al Presidente de la Nación Javier Milei por haberme elegido como su Jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme… — Manuel Adorni (@madorni) November 1, 2025

Del equipo del Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, despidió al jefe de Gabinete por medio de sus redes sociales: “Ha sido un honor trabajar contigo, Guille. Muchísimas gracias por tu dedicación, por tu patriotismo y por tu excelente trabajo. Te mando un abrazo grande“.

Ha sido un honor trabajar contigo Guille. Muchísimas gracias por tu dedicación, por tu patriotismo y por tu excelente trabajo.

Te mando un abrazo grande 🫶🇦🇷 — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 1, 2025

Al titular de la cartera económica le siguió la diputada Lilia Lemoine, quien también le dejó un mensaje de agradecimiento: “No quiero que se vaya, pero creo que tenerlo con nosotros fue un lujo demasiado grande. Es un honor haberlo conocido. Gracias por tanto, Guillermo”.

No quiero que se vaya, pero creo que tenerlo con nosotros fue un lujo demasiado grande.

Es un honor haberlo conocido.

¡Gracias por tanto Guillermo! https://t.co/MVEqS9kVTa — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) November 1, 2025

Desde el lado opositor, el diputado nacional Esteban Paulón, de Movimiento Ciudadano, y quien suele criticar al Gobierno, replicó el comunicado oficial del cambio en el Gabinete a través de sus redes sociales y escribió: “Halloween libertario. En noche de brujas apareció el tren fantasma”.

#HALLOWEEN LIBERTARIO

En noche de brujas, apareció el tren fantasma 👻 https://t.co/qrnDLLi2TC — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) November 1, 2025

De los parlamentarios opositores al Gobierno también se expresó el diputado Maximiliano Ferraro, quien apuntó directamente contra Adorni, que en mayo fue electo legislador porteño. “Y no era más que un candidato testimonial. Fin”, señaló.

Y no era más que un candidato testimonial. Fin. — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) November 1, 2025

Por su parte, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y quien tuvo un fuerte cruce con Francos a mediados de año, apuntó al exministro tras su salida. El ala derecha de Claudio “Chiqui” Tapia replicó un mensaje del 20 de julio, en el que había advertido al entonces jefe de Gabinete, y escribió: “Chau, chau, chau. Tu suerte estaba decidida. Nos vemos, dientes amarillos. Hasta nunca”.

Chau Chau Chau tu suerte estaba decidida !!! Nos vemos Dientes Amarillos !!! Hasta Nunca !!! https://t.co/o7zpkE1z2e — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) November 1, 2025

En esta línea, el secretario de Prensa de la CGT, Jorge Sola, reaccionó en vivo al cambio en el Gabinete y manifestó en TN: “Para nosotros la reforma laboral es tarea de todos los días. No es algo que se discute ahora, lo venimos llevando adelante en nuestras discusiones paritarias. Es muy importante la modernización”.

Noticia en desarrollo.