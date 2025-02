Criptogate | Un sismo con demasiados interrogantes

La táctica es, otra vez, minimizar el hecho, generar noticias que lo superen y confiar en la fidelidad (o credulidad) de quienes apoyan a Javier Milei y en las cualidades de la palabra presidencial. Pero no hay certezas en el Gobierno de que eso logre mitigar y superar el impacto del Criptogate, que protagonizó el propio Presidente.

Javier y Karina Milei, hermanados en el ojo del huracán, se encomiendan una vez más a las artes del gurú presidencial Santiago Caputo, quien se dedica a transmitir un estado de calma , que el inicial revuelo en la agenda pública parece desmentir.

En las últimas horas, el superasesor le ha dicho a varios interlocutores: “No veo que sea más que un tema motorizado políticamente por un nicho politizado y el círculo rojo . Por ahora, al menos. Es lo que surge del tracking de opinión pública que hacemos y del monitoreo de las redes”.

Ese “por ahora, al menos”, sin embargo, habla de la provisionalidad de los datos que dicen manejar así como de una incertidumbre y un estado de conmoción hacia el interior del triángulo de hierro del poder que no tiene precedentes en estos primeros 14 meses de gestión libertaria. La certeza siempre ha sido una característica de este proyecto y de sus protagonistas.

La preocupación de la cima se vuelve nervios y una novedosa sensación que se parece al miedo profundo en la medida en la que se desciende en la escala jerárquica del oficialismo. Es un sismo cuyas consecuencias nadie se anima a pronosticar y del que no han dejado de producirse réplicas en sólo 48 horas.

Tienen razón en estar preocupados, a pesar de las afirmaciones del “ingeniero del caos mileísta”. La consultora AdHoc, que investiga la dinámica de las redes, tiene otras evidencias iniciales.

“La conversación sobre el criptoescándalo es híper masiva en las redes. Estamos hablando de una conversación similar a la primera marcha universitaria en las primeras 48 horas . La negatividad de la conversación es la mayor que tenemos registrada desde que inició su presidencia. Mañana sumaremos más datos para tener un panorama más definitivo, pero la idea de escándalo queda perfectamente reflejada en el territorio digital, que es la casa de Milei”, explica el titular de la consultora, Javier Correa.

El centenar de denuncias penales presentadas hasta anoche agrega elementos inquietantes y es apenas una de las consecuencias que ya se conocen y cuya derivación se teme. No es un dato menor, aunque tal vez no sea el único que importe.

El impacto sobre el capital político del líder excluyente de un proyecto casi unipersonal y sobre su activo simbólico es un interrogante mayor. La dificultad para encontrar chivos expiatorios agrava las cosas. El Presidente aparece como el principal destinatario de las objeciones, pero también abundan suspicacias sobre su intocable hermana.

El pedido de juicio político lanzado por el kirchnerismo opera para el Gobierno, en estas primeras horas, como blindaje interno y un escudo hacia afuera, amparado el mileísmo en la grieta que no deja de cultivar y en el larguísimo historial de casos y causas judiciales por corrupción que ha rodeado al espacio político que gobernó 16 de los últimos 21 años.

Sin embargo, la magnitud del escándalo, cuyos efectos y daños trascienden las fronteras y que el excluyente protagonista sea el mismísimo Presidente, demandan más que esa reducción a la polarización política y exigen más acciones y hechos que la entrevista que este lunes le dará el Presidente a un periodista de su confianza para tratar de aquietar las aguas.

El rechazo de la conducción de Pro a sumarse al pedido de juicio político, que además del kirchnerismo propuso la Coalición Cívica, es un alivio parcial y pasajero. El macrismo consideró lo sucedido “un hecho grave” y reclamó que “la investigación profunda” que prometió el Gobierno sea “un proceso riguroso y transparente, que responda todas las preguntas que hoy se hacen los argentinos y que se asuman las responsabilidades políticas que correspondan”.

En la intimidad, la cúpula dirigente amarilla es más cáustica, en línea con su líder.

Mauricio Macri ha dicho que “este escándalo lo único que hace es mostrar que el rey está desnudo, que ve el mundo a través de los ojos de su hermana y de Santiago Caputo, como él mismo ha reconocido. Su gobierno en menos de una semana ha protagonizado dos escándalos de repercusión internacional, como la licitación direccionada de la Hidrovía y la promoción de una criptomoneda fraudulenta”. Estos son (o eran) los amigos del mileísmo.

Alegar la propia torpeza

El argumento de Milei de que desconocía casi todo de un negocio que había salido a promocionar públicamente y resultó ruinoso para quienes invirtieron una vez que se enteraron de la promoción que le hacía el Presidente encontró demasiado rápido sus limitaciones. No solo por la máxima del derecho que indica que nadie puede alegar su propia torpeza.

Todo parece agravarse cuando la publicidad sale por la cuenta personal de la máxima autoridad de la República y esta es alguien que se presenta ante el mundo como una autoridad en materia económica-financiera y para el cual todos sus contradictores en la materia son despreciados bajo el mote de “ignorantes” . Por citar solo uno de los epítetos reproducibles que suele usar.

Tampoco lo favorece en esta situación que él se haya proyectado en el escenario político con su prédica contra “la casta” que se beneficiaba con su pertenencia o su relación con el Estado en desmedro de los ciudadanos comunes. Aunque es cierto que él nunca hizo de la lucha contra la corrupción una bandera.

La relación previa de Milei, de casi cinco años con uno de los creadores de la criptomoneda fallida, el hecho de que este haya sido uno de los financistas de su carrera política desde el principio, la participación presidencial en un evento sobre tecnofinanzas que tuvo al criptoemprendedor por promotor y las denuncias de presuntos tráficos de influencias rentados que lo hizo una referencia mundial en materia de criptoactivos abrieron nuevos frentes, bastante más complicados y de derivaciones imprevisibles. Aquí y en el extranjero.

El eventual impacto sobre los mercados y la deriva judicial del caso están íntimamente ligados y ese camino empezará a transitarse hoy a las 7 de la mañana cuando abran los Tribunales para empezar a evaluar las más de 110 denuncias que se habían presentado y que para algunos especialistas tienen sustento para avanzar en la investigación y la determinación de responsabilidades que podrían caberle al Presidente.

El hecho además ocurre en la semana en la que el Gobierno decidió avanzar con la llegada a la Corte Suprema de uno de los jueces federales de más cuestionada reputación, que como candidato al máximo tribunal recibió la mayor cantidad de objeciones de la historia. También cuando se votó el proyecto oficial de ficha limpia con el declamado propósito de sanear la representación política. Paradojas sobre paradojas.

Un posible delito doloso

“Al principio no veía dolo, que es la condición que requiere la mayoría de los delitos de corrupción para ser imputable. Pero luego de los datos que he leído, como cobro de honorarios, la presencia en reuniones con los responsables, el incumplimiento de acuerdos previos con empresarios, me parece que el asunto cambió de color. Acá hay ahora elementos que justifican investigar si el Presidente pudo participar dolosamente en una estafa, cuanto menos. También puede haber delitos contra el Estado: evasión y lavado de dinero”, explica el abogado especializado en delitos de corrupción y actual presidente de la organización Poder Ciudadano, Hugo Wortman Yofre.

El especialista agrega: “Poder Ciudadano como miembro del Observatorio de la Oficina Anticorrupción va a pedir una reunión de urgencia para analizar el asunto”. Si esa instancia no se concreta, la renuncia a ese consejo es más que una probabilidad que solo profundizaría el escándalo.

La expresidenta de Transparencia Internacional Delia Ferreira Rubio es igual de crítica tanto respecto del hecho como de las explicaciones presidenciales. “Dada la influencia que ejerce la cuenta personal [en redes sociales] de un Presidente o un ministro, deben interiorizarse antes de postear o repostear. Igual que cuando toman una decisión. Primero informarse, luego decidir. No al revés. En estos casos, el orden de los factores sí altera el producto”, afirma la especialista.

Ante la decisión del Gobierno de encargar la investigación a la Oficina Anticorrupción, Ferreira Rubio agrega: “Investigar lo sucedido es una prioridad, pero la única forma en que la OA sea eficaz y creíble es que sea independiente y acá depende de un ministro que depende del jefe de gabinete que depende del Presidente . Quien controla no puede depender del controlado. La falta de independencia en este caso afecta la credibilidad del resultado de la investigación”.

Más allá del plano administrativo, la probabilidad de avance de una causa judicial tiene en vilo a varios agentes del mundo económico financiero y temen que empiece a influir en esa dinámica según revelan varios economistas que dicen haber recibido numerosas consultas desde que se desató el escándalo, a pesar de ser fin de semana. Y, aunque es relativizado por su aparente escasa viabilidad, el pedido de juicio político también es una nueva fuente de incertidumbre que se tramita en el universo económico.

“Hasta hace tres días un juicio político al Presidente tenía una probabilidad igual a cero. Hoy eso cambió y se rompió ese umbral. Para cualquier eventual inversor en un país que todavía tiene muchas fragilidades y un track-record [historial] tan negativo es un tema mayor”, afirmó un economista (no “econochanta”) que sigue con preocupación la derivación del Criptogate.

“Salvo que tengas la vaca atada en la industria extraccionista este escándalo complica totalmente al resto de las inversiones que estaba bajo análisis. Refuerza la idea de que gobernar de esta manera es una anormalidad. Todos los inversores que nos consultaron están muy preocupados. Lo ven como una confirmación de buena parte de lo que temían”, dice otro economista muy reputado.

Una de las personas que conoce desde hace más tiempo a Javier Milei y que lo acompañó desde que inició su carrera política no ahorra dureza en su análisis de lo ocurrido, tanto respecto del Presidente como de su hermana Karina.

“Estos es el producto de una mezcla de ambición, ignorancia y sentimiento de impunidad, en un caso. Y de ignorancia total del mundo de las criptomonedas en el otro”, afirma sin identificar a los destinatarios de sus acusaciones. No es el único que carga las tintas sobre la secretaria general de la Presidencia y sobre sus relaciones personales con representantes del mundo de las finanzas y otras empresas.

Se trata de un tema demasiado sensible para el Presidente, dado el lugar que ocupa Karina Milei tanto en lo personal como en la gestión y en la política. No extraña que, más allá de que los principales colaborados y funcionarios de la gestión libertaria busquen minimizar el escándalo, el Criptogate ya tenga consecuencias que desvelan a todo el Gobierno y a demasiados tomadores de decisiones y formadores de opinión afines a la administración libertaria.

Que el fallido emprendimiento haya llevado por nombre el mismo que el signo zodiacal de Milei agrega una cuota de preocupación en quienes miran no solo sus consecuencias judiciales y políticas. Los que auscultan otro tipo de señales se preguntan si los astros siguen alineados con la estrella libertaria. El poder nunca ha dejado de indagar en esos arcanos.

Claudio Jacquelin Por