Pro y otros aliados se diferencian del oficialismo y buscan sostener el pliego de la jueza Michelli

La decisión del Gobierno de retirar del Senado el pliego que nomina a María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata le abrió un frente de conflicto con los bloques aliados de la Cámara alta.

La nominación cuenta con las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para convertirse en dictamen, es decir, para ser votado en el Senado. Pero el oficialismo se niega a presentarla con el argumento, por ahora no oficial, de que Michelli es la cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, que trabajó en investigaciones sobre el caso $LIBRAy el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otras publicaciones.

La nominación de Michelli obtuvo los avales de nueve de los 17 senadores que integran la Comisión de Acuerdos. Los nueve pertenecen a bloques que suelen articular con La Libertad Avanza. Ellos son Carolina Losada (UCR), Maximiliano Abad (UCR), Mariana Juri (UCR), Flavia Royón (Primero los salteños), Carlos Espínola (Provincias Unidas), Martín Goerling (Pro), Beatriz Ávila (Independencia), Carlos Arce (Frente Renovador-Misiones) y Sandra Mendoza (Convicción Federal).

La idoneidad de los jueces no puede quedar sujeta a factores ajenos a su capacidad profesional. El pliego cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones.



Frenar el proceso en esta etapa, por motivos… pic.twitter.com/jKAkTyWrBe — Martín Goerling (@MARTINGOERLING) May 29, 2026

El Gobierno envió anoche al Senado un pedido de retiro del pliego que nomina a Michelli como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal Nº 3 de La Plata. Hasta ahora, se desconoce cuáles serán los motivos de la decisión. Por lo pronto, el riojano Juan Carlos Pagotto, quien preside la comisión de Acuerdos, no le dio un número de expediente a la nominación de Michelli, pese a que reunió las nueve firmas necesarias. Se trata de una irregularidad, porque va en contra de todas las normas reglamentarias y de la voluntad de los senadores que le dieron el aval al pliego.

María Verónica Michelli Comunicación Senado

El retiro de un pliego, igual que el de un proyecto, lo tiene que aprobar el pleno del cuerpo en sesión. Por lo general, se hace sin mayores inconvenientes, por lo que se vota a mano alzada y en un solo paquete si hubiera más de un retiro. En casos controversiales, como sería este, se puede pedir la votación nominal. Es el artículo 137 de la Cámara.

La decisión de Milei de vetar el ascenso de Michelli provocó sorpresa e incomodidad en las bancadas de los aliados al oficialismo. El bloque de Pro, a cargo del misionero Martín Goerling, un dirigente cercano a Mauricio Macri, salió a desmarcarse de la jugada y ratificar su respaldo a Michelli.

“La idoneidad de los jueces no puede quedar sujeta a factores ajenos a su capacidad profesional. El pliego cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones”, expresó Goerling en diálogo con radio Now 97.9.

El senador macrista subrayó que “frenar el proceso en esta etapa, por motivos que aún se desconocen, genera desprolijidad institucional”. “Desde Pro sostenemos su postulación”, se diferenció de LLA.

La nota que envió el Gobierno al Senado para comunicar su deseo de frenar el ascenso de Michelli y que lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, también puso en alerta al bloque de la UCR que lidera el correntino Eduardo Vischi. Si bien optaron por la cautela y prefieren no anticipar su postura, los radicales dejan trascender que consideran infundado el retiro del pliego de Michelli. “Queremos conocer los motivos antes de tomar una decisión”, advirtieron ante la consulta de LA NACION.

“Debería tratarse en el cuerpo. Ya firmé el dictamen...”, descartó un cambio de postura otro de los nueve senadores que dio su aval al pliego de Michelli.

El oficialismo deberá ahora argumentar su posición en caso de que proponga votar el retiro del pliego en la sesión convocada para el jueves próximo, en la que se discutirá el acuerdo con fondos buitre y el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. En la bancada de la UCR creen que LLA no logrará los acompañamientos que se requieren para dar marcha atrás con la nominación si solo aduce que Michelli no debe ser nombrada por su vínculo familiar con un periodista. Remarcan que hasta ahora la jueza no tiene tiene ninguna impugnación. “El Poder Ejecutivo tiene que presentar las pruebas. ¿Por qué no lo hicieron antes?”, repitieron desde el bloque radical.

Mariana Juri y Eduardo Vischi, senadores de la UCR Fabián Marelli

Entre los nueve senadores que le dieron el visto bueno a la designación de Michelli están Abad, Juri y Losada. “Esto es contra el periodismo y puede afectar a la libertad de expresión”, comentaron en el seno de la UCR.

En el grupo de aliados de LLA que firmó el dictamen no hay ningún representante del kirchnerismo o de la oposición más dura al Gobierno. Por caso, acompañaron el correntino Espínola, el misionero Carlos Arce, cercano a Carlos Rovira, la salteña Royón o la tucumana Ávila. Como los radicales, todos ellos quieren conocer las explicaciones del oficialismo en torno al retiro del pliego antes de anticipar una posición. Sin embargo, en reserva, algunos sugirieron que será difícil un giro con respecto a lo votado en la Comisión de Acuerdos.

Retirar el pliego de la funcionaria judicial ejemplar María Verónica Michelli, por ser cuñada de un periodista de investigación, es una arbitrariedad y un abuso de poder sin igual.



La contención dada en su momento por la nombrada, al personal que se animó a denunciar al tan… https://t.co/TDWlR6PGuR — Maria Eugenia Talerico (@eugetale) May 28, 2026

En ese marco, la polémica decisión del Presidenta ya despertó críticas de representantes de distintos sectores. Por caso, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal emitió un pronunciamiento para manifestar su “preocupación” por el freno del ascenso de Michelli.

“El retiro de pliegos ya enviados por el Poder Ejecutivo es una práctica discutible y que debe ser aplicada restrictivamente, máxime cuando el pliego ha obtenido dictamen de comisión”, indicaron.

Si bien remarcaron que “corresponderá al pleno del Senado aceptar o rechazar el retiro evaluando los motivos en que se funda, para evitar arbitrariedades o abusos”, los representantes del Colegio Público de la Abogacía resaltaron que “sería deseable que se brinden buenas razones” en el caso de Michelli, para “despejar las suspicacias”.

“El gobierno retira el pliego de María Verónica Michelli, la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. No lo hace por falta de mérito, sino por ser familiar de un periodista que investiga y molesta al poder. Es un mensaje mafioso y autoritario: ´Si nos investigás, vamos contra vos y contra los tuyos´“, expresó el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Lo que están haciendo con los pliegos de la Justicia es vergonzoso. El Senado no puede convertirse en la escribanía o factoría de Karina Milei ni convalidar esta lógica de persecución y transacción de intereses.



El gobierno retira el pliego de María Verónica Michelli, la cuñada… — maxi ferraro (@maxiferraro) May 29, 2026

Por su parte, María Eugenia Talerico, exvicetitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), durante la presidencia de Macri calificó la decisión de Mahiques como “una arbitrariedad y un abuso de poder sin igual. Según Talerico, el veto al pliego de Michelli es “un antecedente peligroso”, porque se intenta “castigar indirectamente la denuncia y la investigación que incomoda al poder”. “Una democracia sana fortalece la independencia judicial, no la condiciona”.

Juan Carlos Pagotto, cercano a Karina Milei, preside la comisión de Acuerdos Ricardo Pristupluk

A su vez, la asociación Integridad Republicana expresó “su profunda preocupación por el retiro por parte del Poder Ejecutivo del pliego de la doctora María Verónica Michelli”.

“Se trataría de un hecho sumamente grave porque indicaría que el gobierno no prioriza en la selección de magistrados la probidad, el conocimiento, la imparcialidad y la independencia, sino otras condiciones poco compatibles con la defensa del sistema republicano. Sería, asimismo, un nuevo ataque al periodismo, mediante una acción más directa que la cotidiana distribución de insultos y agravios”, expresó la agrupación, que preside Carlos Negri.

El pedido lleva las firmas de Horacio Moavro, Graciela Fernández Meijide, José Octavio Bordón, Alberto Garay. Osvaldo Pérez Sammartino, Marta Oyhanarte, Alejandro Drucaroff, Fabio Quetglas y Luis Katz.