Procesan al exabogado de un hijo de Lázaro Báez por instigar al falso testimonio

Se trata de Santiago Viola, exdefensor legal de Leandro Báez Crédito: Captura video CIJ

La Cámara Federal procesó a Santiago Viola, exabogado de Leandro Báez, por el delito de instigación al falso testimonio. Se trata de la causa donde se investiga la maniobra contra el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la investigación contra Lázaro Báez por lavado de dinero.

Con los votos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en mayoría, y Mariano Llorens en minoría, la Sala I de la Cámara le revocó la falta de mérito a Viola y quedó procesado.

Patrocinado por Viola, Leandro Báez pidió el apartamiento de Casanello en 2016, con el argumento de que el juez había visitado la quinta de Olivos a fines de 2015 para hablar con la expresidenta Cristina Kirchner sobre la situación de su padre.

Esa versión fue reforzada con los falsos testimonios de dos personas -Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino-, quienes testificaron haber visto a Casanello en esa oportunidad en Olivos. En la investigación se corroboró -a través de testimoniales y registros documentales- que los dichos de ambas personas eran falsos.

Por esa razón, el juez Luis Rodríguez -a cargo de la denuncia iniciada por Casanello- procesó a los testigos truchos, que hoy se encuentran en la instancia del juicio oral, aunque no ahondó sobre quiénes los habían instigado a ejecutar la operación.

Cuando Casanello, como querellante, pidió investigar a Viola y al exfuncionario de la AFI Eduardo Miragaya, Rodríguez les imputó a ambos haber determinado a Corizzo y Scozzino a que se manifestaran con falsedad en las declaraciones testimoniales. Había prueba en el expediente que acreditaba las comunicaciones entre Viola y los testigos truchos, pero Rodríguez dictó su falta de mérito, así como también la de Miragaya. Stornelli -fiscal de la causa- y Casanello apelaron la falta de mérito de Viola, y sobre esa situación falló la Cámara hoy. La falta de mérito de Miragaya, a quien se relacionó con Viola y con su madre Claudia Balbín para esta operatoria, también letrada de Báez, no fue apelada.

Contradicciones

Para Bruglia y Bertuzzi no existen elementos que acrediten la versión de los hechos que dio Viola para defenderse. Los camaristas consideraron que Viola y Corizzo se contradijeron en cuanto a quién contactó al otro primero. "El testimonio del Sr. Corizzo fue ofrecido por el aquí encausado [Viola] en forma súbita, alegando que se trataba de una prueba sobreviniente que venía a acreditar su hipótesis inicial, esto es, los vínculos existentes entre el magistrado y la expresidente, extremo que pretendió luego robustecerse con el testimonio presuntamente espontáneo del Sr. Scozzino, sustentado en una denuncia por amenazas", sostuvieron.

Y agregaron: "Pero lo cierto es que el Dr. Viola no dio una convincente explicación acerca de cómo llegó a su conocimiento la existencia de tal elemento probatorio, limitándose a referir que fue el propio Corizzo quien inició el contacto telefónico en virtud de la repercusión pública que tuvo por entonces la recusación por él promovida. Sin embargo, no ha explicado cómo obtuvo Corizzo, a quien refirió no conocer, el abonado celular de su madre -codefensora del Sr. Báez".

En disidencia, Llorens consideró que no hay elementos que prueben la determinación de Viola sobre el ánimo de los testigos para brindar sus declaraciones falsas. Para el camarista es indistinto quién inició el contacto, que tanto Corizzo como Viola reconocieron haber tenido.

"No advierto cual ha sido la forma en la que Santiago Viola ha co-construido el dolo específico en el tipo subjetivo de los testigos Corizzo y Scocino. No advierto de qué manera el abogado ha determinado la psiquis a los testigos mencionados para crear su decisión de mentir -a sabiendas de su falsedad- en el juicio criminal. Ninguna prueba he visto -a esta altura- con entidad cargosa determinante que me permita afirmar que fue Santiago Viola el que construyó el relato mentiroso, reitero, frente a la hipótesis planteada", indicó Llorens.