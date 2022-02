Profesores de Derecho y dirigentes de Juntos por el Cambio marchan a Tribunales para respaldar a la Corte

Un grupo de profesores de Derecho y algunos dirigentes de Juntos por el Cambio ratificaron la convocatoria para este jueves a las 19 a una manifestación frente al Palacio de Justicia, en “defensa de la independencia judicial” y en rechazo de la protesta en la que participaron organizaciones kirchneristas, sectores gremiales y funcionarios para reclamar la renuncia de los jueces de la Corte.

El exdiputado de Pro Jorge Enríquez, uno de los convocantes, explicó que “no se trata de una contramarcha, sino de una manifestación de apoyo a la Corte en contra de los golpes, como lo fue la convocatoria de ayer que pretendía forzar la renuncia de los jueces”.

A los profesores de Derecho que firmaron la convocatoria se adhirieron luego dirigentes de Juntos por el Cambio, principalmente del ala de los “halcones” de Pro, y otras entidades, como Será Justicia, Bases Republicanas o la Asociación Causa Justa.

La marcha fue convocada a la 19 en la Plaza Lavalle y no habrá oradores, sino que se leerá un documento consensuado por los organizadores.

En Juntos por el Cambio no quisieron convocar orgánicamente como espacio político a la manifestación. Algunos dirigentes individualmente se manifestaron a favor y concurrirán y otros prefirieron avalar pero no concurrir. Un tercer grupo directamente optó por no hacer ni una cosa ni la otra. La idea de los que desalientan la presencia en Plaza Lavalle es que una manifestación de este tipo le “levantaría el precio” a la marcha kirchnerista de ayer, pues le daría una entidad mayor a la que realmente tuvo.

Amado Boudou y Luis D'Elia en la marcha contra la Corte Suprema Ignacio Sánchez

El texto original de la convocatoria lanzada a mediados de enero señalaba que la reunión de mañana era para expresar el “rechazo a la marcha convocada para el 1 de febrero de 2022, uno de cuyos lemas es ‘Echar a la Corte’. Se pretende así forzar inconstitucionalmente la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Esa manifestación constituye un inadmisible intento de presionar al Poder Judicial, lo que afecta seriamente su independencia. Más grave aún resulta el apoyo otorgado a esa movilización por parte de integrantes de los tres poderes del gobierno federal, en abierta violación de la separación de poderes establecida en la Constitución Nacional”, decían los docentes.

Y señalaban que eran “especialmente censurables las expresiones del presidente de la Nación, de ministros del Poder Ejecutivo, del secretario de Justicia de la Nación y de un integrante del Poder Judicial”. En este caso, en alusión al juez Juan Ramos Padilla, afirmaron que su participación “constituye una causal de remoción de su cargo”.

La protesta contra los magistrados de la Corte Suprema (AP Foto/Rodrigo Abd)

La propuesta fue liderada por el abogado y docente de derecho constitucional Diego Hernán Armesto, quien explicó a LA NACION que la marcha nació para “defender la institución de la Corte Suprema, la República y la Constitución Nacional”. “Consideramos que existe un pronunciamiento muy claro del Poder Ejecutivo y actores de la política cercanos al poder que intentan socavar los poderes instituidos de la República”, soslayó.

Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, señaló que esta marcha “genera un impacto gravísimo en la sociedad. Gran parte de la sociedad repudia este tipo de maniobras”. Explicó que “cuando se ataca tan vehementemente al Poder Judicial, se está sembrando la duda en la población acerca de si los jueces son independientes o no”. Sostuvo que el acto “debería ser repudiado y no apoyado por Alberto Fernández y el ministro de Justicia, Martín Soria”.