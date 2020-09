Alberto Fernández pidió que no marchen a la Quinta de Olivos en medio de la protesta policial

En medio de la protesta que realizan un centenar de oficiales de la policía bonaerense en la puerta de la residencia presidencial en Olivos, el presidente Alberto Fernández agradeció las expresiones de apoyo de diferentes sectores políticos que rechazaron la modalidad de manifestación de los uniformados.

"Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez", dijo a través de su cuenta de Twitter Fernández, y agregó: "A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo".

Luego del tuit del primer mandatario, el dirigente social Juan Grabois, quien había convocado a una movilización con velas, distancia social y barbijo, en la Quinta de Olivos, anunció un cambio de planes. "Por expreso pedido de las máximas autoridades, suspendemos la convocatoria de hoy a las 20", escribió en su cuenta oficial. "Esperamos que las armas y vehículos del gobierno constitucional argentino no se usen para desafiar la democracia", expresó también Grabois.

Por la tarde, el presidente de la bancada radical, Mario Negri, y sus pares de bancada Facundo Suárez Lastra, Emilio Yacobitti, Fabián Quetglas, Dolores Martínez, y Juan Martín, opinaron sobre la metodología de protesta de esos efectivos frente a la Residencia Presidencial de Olivos.

Negri aseguró que "un reclamo laboral de quienes deben trabajar por la seguridad de los argentinos es legítimo, pero es inaceptable que su canal de expresión sea una manifestación de los uniformados ante la Quinta de Olivos. No se puede poner en jaque las instituciones democráticas de ese modo".

Suárez Lastra afirmó que "la quinta de Olivos no es el lugar donde el personal de la policía de la Provincia de Buenos Aires debe hacer sus reclamos. Este accionar genera incertidumbre y preocupación. No es el momento, el lugar ni el modo".

El legislador bonaerense Fabio Quetglas subrayó a su turno que "los reclamos siempre deben guardar una proporcionalidad; más aún en servicios públicos y por supuesto más si se trata de fuerzas de seguridad".

En tanto, el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos expresó su "repudio y preocupación ante la manifestación de algunos efectivos armados de la policía bonaerense" que rodearon tanto la Quinta Presidencial y la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

"El legítimo reclamo salarial de las fuerzas policiales de la provincia, luego de la desastrosa gestión económica del gobierno de Mauricio Macri, fue escuchado por el Gobierno nacional y el provincial, que inmediatamente se pusieron a disposición para dialogar y dar soluciones", señaló la bancada presidida por Máximo Kirchner, a través de un comunicado.

Reunión con Kicillof e intendentes y la marcha de Grabois

Alberto Fernández tiene previsto recibir esta tarde en Olivos al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y a intendentes de la primera y tercera sección electoral, en el marco de los reclamos de la Policía Bonaerense.

Según informaron fuentes oficiales, el encuentro, del que también participará el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estaba previsto para las 18. Kicillof terminaría de definir hoy los detalles de la suba salarial que dispondrá para la policía bonaerense y que anunciará mañana, mientras efectivos de la fuerza permanecían concentrados en las puertas del Centro de Coordinación Estratégica en Puente 12, en La Matanza y otras dependencias, en demanda de definiciones sobre el porcentaje de suba.

Además, distintas organizaciones sociales convocaron a los "actores sociales y políticos" a marchar pacíficamente hoy a las 20 hacia la residencia presidencial de Olivos para "repudiar las acciones desestabilizadoras" y condenaron la metodología de protesta de efectivos de la policía bonaerense.

La convocatoria fue realizada por el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Territorial La Dignidad, el Frente Patria Grande, coordinado por Juan Grabois, el Movimiento Somos Barrios de Pie, liderado por Daniel Menéndez, y la Corriente Nacional Martín Fierro.

La referente del Frente Popular Darío Santillán, Dina Sánchez, emitió un comunicado en el que repudió "enérgicamente este intento de golpe blando al gobierno institucional argentino".

"Dijimos Nunca Más. El Pueblo defenderá la Democracia... Ni un paso atrás", sostuvo Sánchez.

Grabois, por su parte, pidió en su cuenta de la red social Twitter que a la marcha concurran "Todxs con velas, distancia social y barbijo" a las 20 a la Quinta de Olivos". En un comunicado, advirtió: "En medio de este delicado contexto desatado por la pandemia, la Policía bonaerense lleva adelante un conflicto extorsionador y violento".

A todos ellos les habló Fernández al pedir que no fueran a la Quinta de Olivos esta noche.