CÓRDOBA.- La mayoría de los gobiernos provinciales no comenzó a discutir las paritarias del año próximo. Tienen acuerdos que llegan hasta febrero, así que especulan con abrir el debate recién durante el primer mes del 2021 y, por ahora, varios otorgan bonos de fin de año. Tanto en 2019 como en 2020, el salario estatal fue la variable de ajuste que permitió mantener el gasto público provincial bajo control: el ítem "personal" representa en el promedio de los distritos el 49,5% de las erogaciones.

En un año electoral y con una inflación que, aunque presupuestada en 29% (siguiendo los lineamientos nacionales) esperan sea mayor, las administraciones provinciales esperan un piso de discusión de entre 28% y 29% y con un acuerdo más corto para ser revisado con el paso de los meses. Fuentes de diferentes distritos consultados por LA NACION coinciden en que volver al nivel de salario real de 2018 será muy difícil. El objetivo sería alinear los incrementos con la inflación esperada del 2021.

A diferencia del sector privado, no hubo pérdida de empleo entre los agentes estatales. Incluso hay distritos -que están entre los más dependientes de los giros nacionales- que dieron "buenas noticias" a sus planteles. En Santiago del Estero, el gobernador Gerardo Zamora otorgó un bono de fin de año de $34.000 pesos y un incremento (imposible de superar por ninguna otra jurisdicción, aunque el piso es más bajo) de 47% en el sueldo básico a partir de enero.

El riojano Ricardo Quintela dio $12.000 en un bono a precarizados y planta permanente y, después de las fiestas, incorporará los $16.500 otorgados en bonos al básico. A partir de ese punto discutirá paritarias. También el formoseño Gildo Insfrán hará un pago extraordinario de $10.000, tanto a trabajadores activos como a jubilados. En Catamarca, Raúl Jalil abonará con el aguinaldo un extra de $4000 que se sumará a un incremento de $3000 en el primer trimestre a cuenta de la paritaria de febrero.

Sergio Uñac, en San Juan, paga $10.000 en dos cuotas. Desde 2017 que su administración no otorgaba un plus de este tipo. En Jujuy, la suma será de $3000 y se abonará entre Navidad y Año Nuevo. El pampeano Sergio Ziliotto acordó $15.000 para los estatales cuando se discutieron las paritarias de este año, en las que las categorías más bajas lograron un incremento salarial del 31%.

Para 38.000 chaqueños beneficiarios de diferentes programas laborales y sociales, Jorge Capitanich dispuso un extra de $3000 a cancelar antes del 24 de diciembre. No alcanza a estatales. En Córdoba, las paritarias acordadas finalizan en febrero y, por ahora, no se analiza un plus. Tampoco en Tucumán, Mendoza (recién termina de pagar el primer aguinaldo y este viernes completan el segundo para los trabajadores esenciales) ni Entre Ríos.Tierra del Fuego tuvo un segundo tramo de alzas salariales para los estatales a comienzos de este mes, así que no hay previsto bono. En febrero comenzarán las paritarias.

Mendoza comenzó la negociación de paritarias 2021 con la propuesta de que el 75% de la planta de estatales acompañe la inflación prevista con sus salarios y que quienes cobran sueldos más altos "hagan un esfuerzo".

El economista Ariel Barraud afirma que la discusión paritaria del próximo año tendrá la presión extra de las elecciones legislativas: "Jugará la política porque se buscará reducir la conflictividad social más allá de que siempre está la tentación de ajustar el gasto por esa vía. Cualquier mejora en los números públicos tiene como contracara una pérdida en la capacidad de consumo". La pérdida frente a la inflación en los dos últimos años fue importante, en promedio unos 10 puntos.

Un dato a tener en cuenta es que la mayor presión impositiva tiene un sesgo pro coparticipación: aumentan los giros por efecto de los cambios en Ganancias y Bienes Personales. El impuesto PAIS, que no se coparticipa, fue perdiendo peso con las mayores restricciones. Desde el año que viene se sumará la carga sobre las grandes fortunas, que tampoco se distribuye con las provincias.

