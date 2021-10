Qué decía Alberto Fernández sobre el Pacto con Irán

Este jueves, Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Carlos Zannini, Luis D’Elía y otros acusados por la firma del Pacto con Irán fueron sobreseídos dado que los jueces entendieron que no hubo delito en ese acuerdo. Ante esto, cabe recordar lo que decía el ahora presidente de la Nación, Alberto Fernández, respecto de este acuerdo, al que consideraba “un error garrafal del gobierno de Cristina”. Si bien aún no se expresó sobre el fallo, su opinión acerca de esta acusación y el rol de la vicepresidenta representa uno de los máximos giros que hizo el mandatario en cuanto a su postura.

Tan es así que el 16 de febrero de 2015 publicó una nota en el diario LA NACION en la que afirmaba que el acuerdo con Irán era la prueba del encubrimiento del atentado y que la vicepresidenta era la autora de un delito. “Cristina sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados. Nada hay que probar. Merced a ese pacto, la evaluación de los hechos quedaría en manos de una comisión que funcionaría en la patria de los prófugos y en la que la mayoría de sus miembros debería contar con el acuerdo iraní. ¿Para qué pactaron ambos gobiernos notificar a Interpol lo acordado, si no era para levantar los pedidos de captura librados?”, escribió en aquel entonces.

Diez días más tarde, al conversar con TN, el abogado ratificó sus palabras: “Yo lo vi en diciembre a Nisman y me dijo en el supermercado: ‘Tengo probado el encubrimiento’, y yo le dije: ‘El encubrimiento ya existe, es el tratado, es el pacto, esa es la consumación del encubrimiento’. La Presidenta y [el excanciller Héctor] Timerman son los ideológicos y los impulsores. En un caso estaríamos hablando, en términos penales, de un instigador, que es la Presidenta, y de un autor directo, que es el que firma ese acuerdo”.

De esta manera, Fernández sostuvo que “Cristina dejaría el gobierno con dos máculas indudables, que son el haber hecho dictar dos leyes para protegerse penalmente de dos delitos cometidos: el primero, el encubrimiento a Boudou, estatizando Ciccone, y el de haber hecho aprobar por ley el tratado con Irán, que es definitivamente un acto de encubrimiento”.

Sin embargo, lejos quedaron estas declaraciones y, una vez que arregló su vínculo con Cristina, su postura ante este hecho cambió drásticamente. Así, por ejemplo, cuando el año pasado conversó con Dina Siegel Vann, directora para América latina de la entidad judeo-norteamericana, justificó: “Cuando se buscó un acuerdo, que yo critiqué mucho, en el fondo fue un intento de destrabar y encontrar una solución”.

Además, en 2019, fue citado a declarar ante el juez Claudio Bonadio y, tras ello, dijo: “Si el Tribunal quisiera conocer las veces que dije que esta era una cuestión política y no judicial, solo debería recurrir a los archivos de la televisión, de la radio y demás medios escritos. De cualquier modo veo que al Tribunal le sigue interesando mi opinión y no lo que pueda saber como testigo, y aclaro que no soy un perito sino una persona que opina, más allá de ser abogado y profesor”. Y lanzó: “Si me citaron por una opinión, deberían citar a todos los que opinaron sobre el pacto con Irán”.