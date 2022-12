Qué dice el artículo de Eugenio Raúl Zaffaroni que citó Cristina Kirchner en Avellaneda

escuchar

La vicepresidenta Cristina Kirchner habló en el marco de la presentación de un polideportivo en Avellaneda junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente local, Jorge Ferraresi, y durante su discurso se refirió a un artículo publicado por el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni. Allí, hizo alusión a que en la Argentina no se sabe “qué es lícito y qué ilícito”, y que por lo tanto no “hay derecho” y se vive en un Estado “ajurídico”.

El artículo al que hizo referencia la exmandataria, y que prometió compartir en sus redes sociales el miércoles, se titula El pueblo ante la ausencia de derecho; fue publicado en el portal web La Tecla Eñe el 26 de diciembre por Eugenio Zaffaroni, quien integró la Corte Suprema entre 2003 y 2014. El texto considera que como consecuencia de la intromisión y las decisiones que toma la Corte, la Argentina vive en ausencia de derecho y que lo que queda “son meros ejercicios de poderes en un espacio vacío de derecho no antijurídico sino ajurídico”.

Cristina Kirchner durante la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona en Avellaneda

Para ello plantea que esto debe resolverlo el soberano de la política: el pueblo. Pero aclara que para ello debe darse cuenta que lo privaron de un derecho. “Esta no es una cuestión de discusión de elites políticas, sino de que lo han privado del derecho, de que le han hecho caer en un vacío jurídico, en el que no podrá reclamar nada a nadie, porque no hay nadie a quien reclamarle la observancia del derecho”, expresa.

En ese sentido, sostiene que “cuando las instituciones que deben hacer cumplir esas leyes son las que las violan, desaparece el derecho”. Y entonces, agrega: “No sabemos qué es lícito y qué ilícito”.

En la misma línea, Zaffaroni dice que cuando desaparece el derecho, lo que queda “son meros ejercicios de poderes, en un espacio vacío de derecho, no antijurídico, sino ajurídico”. Y diagnostica: “Se abre un enorme hueco jurídico que se agranda y se profundiza”.

Sin ir más lejos, el exjuez asegura que las decisiones que toma el máximo tribunal de justicia las toma “porque se le da la gana” al igual que “a los jueces que encubre”.

En suma, arremete contra los jueces de la Corte por la decisión que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por los puntos de la coparticipación. “La Corte decide proceder como si fuese un juicio comercial, dándole provisoriamente la mitad a cada uno”, escribió y agregó: “Al hacerlo sabe que miente, que no lo hace en forma provisoria”.

Asimismo, opina que “se amenaza al ejecutivo acusándolo de incumplimiento de una decisión judicial”, y se pregunta: “¿A qué quiere obligar al Ejecutivo? ¿A violar la Ley de Presupuesto?”. No obstante, alega que si lo hiciese “incurriría en un delito de malversación”.

Por último, el artículo cierra con una reflexión en la que Zaffaroni postula que el caos que se genera por las decisiones de los magistrados “debe resolverlo la política y, conforme a toda idea democrática, el protagonista de la política es por esencia el soberano, es decir, el pueblo”.

LA NACION