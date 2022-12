Axel Kicillof, con Cristina Kirchner en Avellaneda: “Te necesitamos”

escuchar

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó el operativo clamor para que Cristina Kirchner sea candidata pese a su renunciamiento y mostró su apoyo a la vicepresidenta, en el acto de inauguración de un polideportivo en Avellaneda. “¿Pero saben qué? No les tenemos miedo. A vos te necesitamos, Cristina, para seguir avanzando con los derechos”, dijo Kicillof.

“Pueden seguir amenazando a Cristina. Todos con el corazón en la boca vimos cómo te disparaban en la cabeza. Lo han tratado de tapar, ahora no lo quieren investigar. Han sacado una condena escandalosa pidiendo la cárcel. Luego de eso buscaron tu proscripción. ¿Pero saben qué? No les tenemos miedo. A vos te necesitamos, Cristina, para seguir avanzando con los derechos, derecho al futuro”, expresó el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, criticó a Juntos por el Cambio (JxC) y defendió el discurso pro Estado. “Se puede vivir bien con lo público”, dijo. Y advirtió: “Me piden que cierre dependencias, pero que amplíe los servicios. ¿Qué quieren? ¿Que los patrulleros se manejen solos?”.

Contra el diputado de JxC, dijo: “Si quieren buscar ñoquis, que vayan a la Legislatura y busquen a los asesores de este señor Gerardo Milman. Tanto que lo esconden, vayan a buscar ñoquis ahí porque está lleno, mano derecha de Patricia Bullrich”.

Cristina Kirchner junto a Kicillof y Ferraresi, en Avellaneda

“Leíamos los diarios, los diarios de la derecha, decir que en la provincia de Buenos Aires había muchos empleados. Y lo decían como despectivamente: muchos empleados públicos. Al mismo tiempo piden que expandamos los sistemas escolar, de salud y de seguridad”, siguió Kicillof, y agregó: “No entiendo. Eso que llaman despectivamente empleados públicos son maestros, auxiliares, policías”.

“Se puede vivir distintos y mejor a través de la experiencia de lo público”, planteó el gobernador bonaerense, con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, a su lado.

Además, se refirió a la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia. “Como los números son difíciles, simplemente quiero dejar en claro que en el gobierno anterior sacaron el Fútbol para Todos para hacer 3000 jardines de infantes. Lamento decir que nos quedamos sin el fútbol y sin los jardines de infantes. La exgobernadora dijo que hizo 65 edificios escolares endeudando a la Provincia y al país como nunca antes. Plata no faltó, faltaron interés y voluntad”, cuestionó.

En cuanto al conflicto por la coparticipación, Kicillof planteó: “Hay un problema grave en la distribución de los recursos, hay mucha desigualdad en la riqueza y también la distribución de los recursos. Eso es muy injusto. Por eso, cuando asume Mauricio Macri en 2016, Rogelio Frigerio dijo que por una promeso electoral, Macri le subió a la ciudad de Buenos Aires de 1,40% a 3,75%”.

Cristina Kirchner durante el acto en Avellaneda

Y continuó: “Ahora nos dicen a nosotros que les bajamos los recursos. No, no, no. Acá lo que hubo es un manejo discrecional, arbitrario y dirigido de los recursos hacia la ciudad más rica del país en detrimento de todo el interior federal. Pasó con Macri, lo denunciamos, y ahora simplemente estamos pidiendo justicia”.

“Lo que no pudieron hacer cuando no eran gobierno ahora las están haciendo a través del ‘partido judicial’. Eso lo digo así porque es así. No es democracia. Democracia o mafias”, enfatizó el gobernador bonaerense.

“Ya han dicho cuál es su proyecto. Por eso me parece que hay dos modelos. En este momento queda muy claro que lo que está en juego es si es la derecha o son los derechos. Nosotros estamos con los derechos. Eso es lo que hacemos con el Presupuesto y con los trabajadores”.

LA NACION

Temas Axel Kicillof