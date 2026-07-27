Qué dice el comunicado con el que Brasil repudió los dichos de Milei contra Lula

El gobierno de Brasil repudió mediante un comunicado los dichos de Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y advirtió que no existen antecedentes de un presidente extranjero que haya acumulado ese tipo de “agresiones y ofensas” en territorio brasileño.

En el texto, Itamaraty informó que el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, convocó este domingo al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, para transmitirle el rechazo oficial a las declaraciones del mandatario. La citación tuvo también como objetivo pedirle explicaciones por el comportamiento de Milei durante su paso por San Pablo, el sábado 25 de julio.

El canciller Mauro Vieira convocó al embajador de la Argentina en Brasil para pedirle explicaciones por el comportamiento de Milei Archivo

Vieira dispuso además que el embajador de Brasil en la Argentina, Julio Bitelli, fuera llamado a consultas. El diplomático llegará a la capital brasileña este lunes, según pudo saber LA NACION, para reunirse con el canciller. No se descarta que mantenga un encuentro con el propio Lula, blanco directo de los agravios de Milei.

“No hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el Jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el Pueblo brasileño”, se agregó en el comunicado del Gobierno brasileño.

Milei, durante su discurso en la Convención Nacional del Partido Liberal de Brasil Presidencia

En el documento, también consideró “especialmente lamentable” que el episodio involucrara al presidente de la Argentina, “un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que tiene, en Brasil, su principal socio comercial”.

El pronunciamiento oficial se conoció después de que Milei llamara a Lula “zurdo”, “ladrón” y “presidiario” durante el lanzamiento en San Pablo de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre.

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, dispuso que el embajador en la Argentina, Julio Bitelli, fuera llamado a consultas Fabián Marelli

El llamado a consultas, como explicó LA NACION, es una medida de conflicto intermedia en la diplomacia internacional que evidencia una fuerte tensión bilateral. Mediante este recurso, un gobierno exige el regreso temporal de su embajador para evaluar una situación crítica o preocupante junto a las autoridades de la Cancillería.

El gesto busca manifestar un profundo descontento, revisar la estrategia geopolítica o presionar al Estado receptor sin llegar al extremo de romper relaciones diplomáticas. Se trata de un mecanismo protocolar que subraya la fragilidad del vínculo tras un incidente específico.

Javier Milei respaldó a Flavio Bolsonaro, rival de Lula en la elección de octubre Agencia AFP - AFP

No es la primera vez que un país llama a consulta a su embajador durante la gestión de Milei. El antecedente más resonante ocurrió en mayo de 2024, cuando el gobierno de España retiró temporalmente a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, después de que el Presidente calificara de “corrupta” a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante un acto organizado por el partido Vox en Madrid.

Aquel episodio derivó en una fuerte crisis diplomática entre ambos países. El gobierno español exigió una disculpa pública de Milei, que nunca llegó, mientras que la embajadora permaneció en Madrid y no regresó a la Argentina. Meses más tarde, España dio por cerrado el conflicto con la designación de un nuevo representante diplomático, Joaquín María de Arístegui Laborde, quien asumió el cargo en noviembre de ese año.