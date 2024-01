escuchar

La vicepresidente, Victoria Villarruel, quien vivió un incómodo momento el viernes por la noche en el Festival de Doma de Jesús María, respondió a las controvertidas declaraciones de Carlos “Peteco” Carabajal. Tal como publicó LA NACION, el reconocido cantante de Santiago del Estero pidió, cuando entró la titular del Senado, que “no se paren que no ha llegado nadie” cuando ella subió al escenario.

“Yo pensé que lo decía como una ironía, como diciendo no se paren pero párense. Me lo tomé gracioso y seguí de largo. Después me explicaron quién era y que era una mención de repudio a mi visión ideológica”, señaló al canal DoceTv.

Luego, la presidenta del Senado, agregó: “Yo no vine para discutir con Peteco Carabajal, sino para apoyar a Jesús María, para apoyar al festival que hace una labor fundamental para más 20 escuelas de la zona, que es un festival autosustentable y que es un orgullo de Córdoba. Cantaron precioso y me sentí cómoda. Lo de Peteco me pareció gracioso en ese momento y sigue siendo gracioso ahora”.

El comunicado de “Los Carabajal” tras los dichos de Peteco

Luego de las declaraciones del folclorista en Jesús María y de la polémica que se generó en torno a ellas, el grupo musical “Los Carabajal” emitió un comunicado desligándose de lo expresado por el cantante. “Lo que ocurrió en el escenario no representa el pensamiento promedio del grupo”, escribieron.

Tal como informan en el comunicado, la organización del festival contrató la conjunción de tres propuestas de su amplia familia bajo el nombre de Carabajales, integrada por el Conjunto Los Carabajal (integrado por Kali, Walter, Musha y Blas), el Dúo Cuti y Roberto, y el solista Peteco acompañado por su hijo Homero.

