Qué dice el texto completo de la carta de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner, luego de ser condenada por la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, confirmó que se presentará ante la Justicia el próximo miércoles 18 de junio. La exmandataria realizó el anuncio a través de un escrito donde cuestionó al máximo tribunal y justificó su solicitud de prisión domiciliaria.

Cristina sale al balcón a saludar a la militancia por segundo día consecutivo

La defensa de Kirchner, liderada por Carlos Beraldi, solicitó que la expresidenta cumpla la pena en su domicilio del barrio porteño de Monserrat, argumentando razones de seguridad personal. Este pedido se da tras la confirmación de la sentencia por el manejo de la obra pública en Santa Cruz durante sus mandatos presidenciales. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En su carta, difundida este viernes, Kirchner arremetió contra la Corte Suprema, a la que describió como un “triunvirato títere”. La exmandataria denunció una persecución política y económica en su contra.

El texto completo del comunicado de Cristina Kirchner

A continuación, se reproduce el texto completo del comunicado emitido por Cristina Kirchner:

“El martes, cuando el triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral N°2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat.

No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal. Por un lado, existen motivos institucionales. Fui Presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura.

A estas razones de carácter institucional se le suma una verdaderamente más grave y definitoria para la resolución del Tribunal: el 1 de septiembre del 2022, cuando desempeñaba la Vicepresidencia de la Nación, fui objeto de un intento de magnicidio durante la sustanciación de la etapa final del engendro político-electoral conocido como “Vialidad”, que culminó este martes con “el fallo que sí salió”.

El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. “La bala no salió” por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios. Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos.

No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho".

En un mensaje en su cuenta de X, Cristina Kirchner anunció que se presentará ante la Justicia el miércoles 18 de junio

Cuándo quedará detenida Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, determinó que Cristina Kirchner debía presentarse para quedar detenida dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación de la sentencia.

Fallo de La Corte Suprema de Justicia: Cristina Kirchner ira presa

La condena contra Cristina Kirchner se basa en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, relacionado con 51 licitaciones de obras en la provincia de Santa Cruz. La Justicia determinó que, como presidenta, Kirchner favoreció a Lázaro Báez, también condenado a seis años de prisión, en la adjudicación de estas obras, perjudicando al Estado.

La situación judicial de la exmandataria ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Semanas antes de la confirmación de la condena, Kirchner había anunciado su candidatura a diputada provincial por la tercera sección electoral bonaerense, pero ahora se ve impedida de continuar su carrera política. El peronismo se encuentra en la búsqueda de un reemplazo para ocupar su lugar.

Carteles de Cristina Diputada

Se espera que diferentes sectores políticos y sociales se movilicen para acompañar a Cristina Kirchner el día de su presentación en Comodoro Py, en señal de apoyo.

