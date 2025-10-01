Qué dijo Adorni sobre Espert

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respaldó este miércoles la candidatura a diputado nacional de José Luis Espert por la provincia de Buenos Aires. El funcionario desestimó las acusaciones que vinculan al legislador con el narcotraficante Fred Machado y aseguró la continuidad de Espert en la lista de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Qué dijo Adorni sobre el vínculo de Espert con Machado

El portavoz del Presidente se pronunció sobre el caso durante su conferencia de prensa habitual en la Casa Rosada. La intervención de Adorni buscó cerrar el debate interno y ratificar el apoyo del oficialismo al economista. “No hay ningún cambio adicional con respecto a nada”, afirmó Adorni para confirmar que Espert sigue como cabeza de lista en el territorio bonaerense.

El Gobierno ratificó a José Luis Espert como cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires Ricardo Pristupluk

El vocero presidencial calificó la controversia como un tema recurrente y sin novedad. “El tema del diputado Espert es un refritado de hace seis o siete años. Esto viene de larga data”, sostuvo. Además, aclaró que el legislador responderá ante las autoridades si es necesario.

“Si la Justicia tiene que pedir explicaciones al doctor Espert, se las pedirá y Espert las dará”, agregó desde Balcarce 50. Para el Gobierno, el asunto forma parte de una estrategia política en plena campaña. “Entendemos que es parte de una operación refritada que la vengo escuchando desde hace muchísimos años”, insistió.

La acusación se basa en un supuesto giro de US$200.000 del narco Fred Machado al diputado en 2020

La postura del Gobierno sobre las declaraciones de Milei y Bullrich

Adorni también abordó las diferentes expresiones del presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre el escándalo. El martes, Milei defendió a Espert: calificó las acusaciones de “operación” del kirchnerismo y de “chimento de peluquería”.

Bullrich, por su parte, exigió esta mañana que el candidato diera “explicaciones urgentes”. La ministra afirmó que la administración no puede aceptar “conductas de personas que hayan recibido plata del narco”.

El vocero negó cualquier contradicción entre ambas posturas. Planteó que no hubo “incompatibilidades” en ambas respuestas y atribuyó la aparente diferencia a un error de interpretación de los dichos de la ministra. “Hay un error en la lectura de lo que a la doctora Bullrich se refirió, lo que dice es correcto”, explicó Adorni.

Justificó la firmeza de la funcionaria por el compromiso del Gobierno contra el delito. “Si hay alguien que ha combatido al narcotráfico es este gobierno y uno de esos brazos ejecutores efectivamente ha sido la doctora Bullrich”, detalló.

La ministra Patricia Bullrich había exigido que el candidato diera "explicaciones urgentes" Captura de Pantalla

Cuál es la acusación contra José Luis Espert

La polémica se centra en una investigación periodística y una denuncia judicial del dirigente social Juan Grabois, también candidato en la provincia de Buenos Aires. La acusación se basa en un documento de la Justicia de Estados Unidos que acreditaría un giro de US$200.000 en 2020 de Machado al actual legislador. Los fondos, según la denuncia, provendrían de actividades ilícitas.

Fred Machado cumple prisión domiciliaria en Viedma y tiene una condena por narcotráfico en la Argentina. Además, enfrenta un pedido de extradición de Estados Unidos que la Corte Suprema argentina debe resolver. En la campaña presidencial de 2019, Espert admitió que Machado le prestó un avión privado y una camioneta. Sobre las nuevas acusaciones, el legislador solo mencionó que se trata de una “operación” y que denunciará a Grabois.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.