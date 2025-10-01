Cristina Kirchner volvió a criticar a Milei por el precio del dólar y por el caso Espert

Cristina Kirchner volvió a la carga este miércoles contra el presidente Javier Milei para cuestionar la política económica del Gobierno en medio de una nueva suba del dólar oficial, que llegó a $1450, es decir, $50 más que en el arranque de la jornada.

Entre chicanas a los libertarios, la jefa opositora apuntó otra vez contra el diputado José Luis Espert, que va como cabeza de lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y busca renovar su banca, y que quedó en medio de una polémica en las últimas horas por vínculos con el narcotraficante Fred Machado.

En un nuevo descargo que realizó a través de su cuenta de X desde la prisión domiciliaria en San José 1111, Cristina Kirchner introdujo: “¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás".

Entonces, la expresidenta recordó que el martes el dólar CCL (Contado con Liquidación) trepó a más de $1500 y que el riesgo país estuvo encima de los 1200 puntos. “Y, para colmo, ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año? Daaaaaaaaaale…“, exclamó.

Tras eso, la exmandataria apeló a una sigla muy utilizada por el estratega Santiago Caputo, TMAP (por “todo marcha acorde al plan”), pero la modificó y le dijo, con ironía incluida, al Presidente: “Milei... NMAP: Nada marcha de acuerdo al plan”.

Santiago Caputo (al frente) y Javier Milei detrás STRINGER - AFP

“No dolarizaste, no quemaste el Banco Central (al contrario ‘libertario’, lo utilizás todos los días para intervenir el precio del dólar), tu ‘competencia de monedas’ fracasó, hay más dólares ‘en el colchón’ que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos”, enumeró Cristina Kirchner y marcó: “¡Sí Milei! LRA: La Recesión Avanza… ¡y los dólares se te siguen yendo!“.

Después, la dirigente de Fuerza Patria apeló a otro término muy aceitado en el lenguaje libertario: el “principio de revelación”, aplicado por el Presidente en reiteradas oportunidades.

“Principio de revelación: no eras experto en crecimiento económico, Milei. Menos todavía sin dinero. Y mejor ni te cuento sin dólares”, arremetió. Pero no fue solo eso. Como es usual en sus textos, dejó una posdata, en este caso para referirse a Espert, a quien ya había cuestionado el martes por la tarde durante un plenario de candidatos del peronismo.

“PD: ¿Y lo del ‘Profe’ Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba ‘cárcel o bala’, asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo", concluyó.

En las últimas horas, el dirigente social y postulante de Fuerza Patria Juan Grabois presentó una denuncia judicial y también hubo investigaciones periodísticas de El Diario AR y Perfil que revelaron un documento que tiene la Justicia de Estados Unidos en una causa donde se investiga a Fred Machado, en el que está registrado un supuesto giro de US$200.000 a Espert, que serían de actividades ilícitas.

Machado tiene una condena en la Argentina por narcotráfico -está con prisión domiciliaria en Viedma, Río Negro- y es investigado por Estados Unidos, que hizo un pedido de extradición que debe resolver la Corte Suprema local. En la campaña presidencial de 2019, Espert admitió que este hombre le prestó un avión privado y una camioneta para movilizarse, y de momento sobre las últimas acusaciones solo dijo que se trataban de una “operación” del kirchnerismo y que llevaría a la Justicia a Grabois, pero no desmintió haber recibido ese monto.

Javier y Karina Milei junto a José Luis Espert JUAN MABROMATA - AFP

El martes, Cristina Kirchner se refirió por primera vez al tema y recordó que hubo dos militantes peronistas, la concejala Eva Mieri y la funcionaria bonaerense Alexia Abaigar, que estuvieron presas en cárceles federales por tirar bosta en el exterior de la casa del diputado nacional y candidato de LLA para quejarse por la detención de la expresidenta en la causa Vialidad, mientras que el representante del oficialismo nacional “camina por la vida sin que nadie le reclame nada” y preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja. “No eran anarcocapitalistas, parece ser que eran narcocapitalistas”, sostuvo sobre Espert y los libertarios.

Además, criticó a la Corte Suprema de Justicia por una supuesta “protección” a Machado por “cajonear” durante tres años y cuatro meses el pedido de extradición que hizo Estados Unidos. “La misma Corte que rechazó en tan solo 70 días, y sin tratar, los recursos presentados contra la sentencia de la proscripción, de mi proscripción, una semana después de que yo anunciara mi candidatura para la tercera sección electoral de la Provincia. Esa misma Corte es la que tiene cajoneada la extradición de un narcotraficante durante más de tres años y siguen sin resolver”, apuntó.