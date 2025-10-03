Qué dijo Adorni sobre Espert

El Gobierno Nacional, a través de su vocero Manuel Adorni, se pronunció sobre la polémica que involucra a José Luis Espert. La controversia gira en torno a las vinculaciones del candidato con Fred Machado, acusado de narcotráfico y con pedido de extradición de Estados Unidos.

Adorni intentó dar por concluido el escándalo, pero enfatizó que, si persisten las dudas, Espert deberá ofrecer las explicaciones necesarias.

Adorni se refirió a las declaraciones de Espert

Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa, declaró que no es vocero de Espert. “Si sienten que faltan explicaciones, se las tendrán que pedir a José Luis. Y por supuesto que está obligado a darlas”, afirmó. A su vez, subrayó la importancia de la transparencia y la necesidad de aclarar cualquier duda hasta el último detalle.

El vocero intentó respaldar la versión de Espert y aludió a cuestiones que se dieron durante su “actitud en el ámbito privado” y su “etapa de consultor y de desarrollo profesional”.

Manuel Adorni respondió a las acusaciones de José Luis Espert

Ante las preguntas sobre estas inconsistencias, Adorni respondió: “Soy el vocero del Presidente y del gobierno nacional. Las preguntas a él [por Espert] no las puedo responder yo. No soy ni su vocero, ni su representante, ni nada que se le parezca”.

“Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando, y que nosotros y ustedes sintamos que haya cuestiones que seguir ampliando, y se irán ampliando, las irá explicando [Espert] como debe ser”, señaló.

Para concluir, agregó: “Todos tenemos el derecho a equivocarnos y no pensar que una respuesta es la más atinada, que tal vez no la sea, o por ahí sí... Pero no son explicaciones que tengamos que dar nosotros, las tiene que dar él. El X del Presidente fue claro y no hay mucho más para decir“.

El respaldo de Milei a Espert

Milei respaldó a Espert (Fuente: @JMilei)

Javier Milei hizo uso de su cuenta de X para respaldar a Espert: “El Profe Espert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin”. Luego, el Presidente compartió mensajes de apoyo al candidato a diputado.

La explicación de Espert sobre el pago de Machado

El candidato libertario explicó que recibió un giro de US$200.000 de Machado, registrado por el Bank of America. Según dijo, este dinero correspondió a un asesoramiento solicitado para la empresa Minas del Pueblo S.A. en Guatemala.

El video que publicó José Luis Espert

Esta explicación generó nuevas interrogantes, ya que el diputado no había mencionado este vínculo en declaraciones anteriores y tampoco presentó facturas o documentos que respalden la contratación. El pago no provino directamente de Minas del Pueblo S.A., sino de Wright Brothers Aircraft Title Inc, una firma vinculada al entramado comercial de Machado y sus socios.

