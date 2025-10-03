Qué dijo Adorni sobre Espert
El vocero presidencial abordó la controversia que rodea al candidato bonaerense de La Libertad Avanza
El Gobierno Nacional, a través de su vocero Manuel Adorni, se pronunció sobre la polémica que involucra a José Luis Espert. La controversia gira en torno a las vinculaciones del candidato con Fred Machado, acusado de narcotráfico y con pedido de extradición de Estados Unidos.
Adorni intentó dar por concluido el escándalo, pero enfatizó que, si persisten las dudas, Espert deberá ofrecer las explicaciones necesarias.
Adorni se refirió a las declaraciones de Espert
Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa, declaró que no es vocero de Espert. “Si sienten que faltan explicaciones, se las tendrán que pedir a José Luis. Y por supuesto que está obligado a darlas”, afirmó. A su vez, subrayó la importancia de la transparencia y la necesidad de aclarar cualquier duda hasta el último detalle.
El vocero intentó respaldar la versión de Espert y aludió a cuestiones que se dieron durante su “actitud en el ámbito privado” y su “etapa de consultor y de desarrollo profesional”.
Ante las preguntas sobre estas inconsistencias, Adorni respondió: “Soy el vocero del Presidente y del gobierno nacional. Las preguntas a él [por Espert] no las puedo responder yo. No soy ni su vocero, ni su representante, ni nada que se le parezca”.
“Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando, y que nosotros y ustedes sintamos que haya cuestiones que seguir ampliando, y se irán ampliando, las irá explicando [Espert] como debe ser”, señaló.
Para concluir, agregó: “Todos tenemos el derecho a equivocarnos y no pensar que una respuesta es la más atinada, que tal vez no la sea, o por ahí sí... Pero no son explicaciones que tengamos que dar nosotros, las tiene que dar él. El X del Presidente fue claro y no hay mucho más para decir“.
El respaldo de Milei a Espert
Javier Milei hizo uso de su cuenta de X para respaldar a Espert: “El Profe Espert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin”. Luego, el Presidente compartió mensajes de apoyo al candidato a diputado.
La explicación de Espert sobre el pago de Machado
El candidato libertario explicó que recibió un giro de US$200.000 de Machado, registrado por el Bank of America. Según dijo, este dinero correspondió a un asesoramiento solicitado para la empresa Minas del Pueblo S.A. en Guatemala.
Esta explicación generó nuevas interrogantes, ya que el diputado no había mencionado este vínculo en declaraciones anteriores y tampoco presentó facturas o documentos que respalden la contratación. El pago no provino directamente de Minas del Pueblo S.A., sino de Wright Brothers Aircraft Title Inc, una firma vinculada al entramado comercial de Machado y sus socios.
