Quién es Jorge Abello, el exasesor de un diputado camporista que involucró a Milman en la causa por el atentado a Cristina

Vivió en Santa Fe, donde ejerció como diputado provincial hasta 2015. Después se mudó a Buenos Aires, donde trabajó como chofer de Uber para solventar sus estudios. Más tarde, volvió a la política como asesor del diputado nacional camporista Marcos Cleri. Esta es parte de la trayectoria de Jorge Abello, quien deberá declarar el próximo 14 de octubre por falso testimonio en la causa por el atentado contra Cristina Kirchner.

En 2022, Abello había involucrado al diputado nacional Gerardo Milman en el intento de magnicidio contra la expresidenta. Ante la Justicia, declaró que, días antes del ataque, había escuchado al legislador decir: “Cuando la maten yo estoy camino a la Costa”. La jueza María Eugenia Capuchetti investigó esta afirmación, pero no la corroboró, motivo por el que decidió esta semana archivar la causa contra el diputado y citar a indagatoria a Abello por falso testimonio.

Abello creció en Teodelina, una ciudad de casi 10.000 habitantes en el sur de Santa Fe, donde ejerció como diputado provincial por el Frente para la Victoria entre 2011 y 2015. Ingresó a la legislatura local tras un inesperado triunfo de la exministra de Hábitat María Eugenia Bielsa.

El exlegislador mantenía una relación cercana con Rafael, hermano de la exfuncionaria, lo que le habría facilitado ubicar su nombre en la lista para la Cámara baja. Algunos de sus excolegas señalaron que Abello no estaba capacitado para ocupar su banca. “Decía barbaridades, muchas veces no se entendía lo que quería plantear en las sesiones”, dijo un exlegislador que se sentaba cerca de él en el recinto.

Gerardo Milman, el diputado de Pro que Abello involucró en el atentado contra Cristina Kirchner Ricardo Pristupluk

En 2015, cuando finalizó su mandato, Abello decidió dejar su provincia natal y mudarse a la ciudad de Buenos Aires para completar sus estudios. Para solventar sus gastos, debió buscar empleo.

Aunque, en un primer momento, pensó en vender el Volkswagen Vento que manejaba entonces y había adquirido en sus años como legislador, el vehículo pronto se convirtió en su principal herramienta de trabajo.

Mientras se gestaban los reclamos de los taxistas por los servicios de transporte de aplicación en la ciudad, se registró en Uber y comenzó a trabajar como chofer. Había conocido la empresa durante los viajes al exterior que realizó mientras ejercía como legislador santafesino.

Su regreso al ámbito político se dio de la mano del exdiputado del Frente de Todos, Marcos Cleri, afín a La Cámpora, la agrupación peronista a la que se acercó Abello tras la renuncia de Bielsa a la presidencia de la Cámara de Diputados santafesina.

Abello se desempeñaba como asesor de Cleri en 2022, cuando ocurrió el atentado contra Cristina Kirchner que marcaría el inicio del derrotero judicial que ahora lo tiene como acusado por falso testimonio. Fue su propio jefe quien le había recomendado que se presentara ante la Justicia para aportar a la investigación unos presuntos dichos de Milman que había escuchado el día anterior al intento de magnicidio.

Abello relató a la Justicia que, el 30 de agosto de 2022, previo al ataque, había ido a almorzar con su cuñado, Sebastián Rende, al bar Casablanca. Según contó, allí también estaba el diputado de Pro junto a dos asesoras. Fue a ellas a quienes, de acuerdo a su versión, Milman les habría deslizado que sabía del atentado que ocurriría horas más tarde.

Tal declaración abriría una investigación contra el diputado Milman que lo llevó a años de hermetismo en los que, según explicó recientemente el legislador, se abocó a su defensa. En ese tiempo, la Justicia no logró corroborar la afirmación de Abello, por lo que terminó cerrando la causa contra el dirigente cercano a Patricia Bullrich y citó al exasesor a indagatoria.