Qué dijo Adorni sobre los vetos de Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se pronunció este martes sobre los vetos de Milei a dos leyes sancionadas por el Congreso. El portavoz justificó las medidas en la necesidad de mantener el rumbo económico y el equilibrio de las cuentas públicas, en un contexto político marcado por la reciente derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

¿Qué declaró Adorni sobre los vetos de Javier Milei?

Adorni afirmó que el Gobierno no modificará su política económica a pesar de los resultados electorales o la presión legislativa. En sus declaraciones explicó que la decisión de bloquear las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica responde a una lógica de responsabilidad fiscal. “No vamos a entrar en el juego populista en busca de un voto más”, sentenció Adorni.

"No vamos a entrar en el juego populista en busca de un voto más", sentenció Manuel Adorni

Según el vocero, las normas aprobadas por el Congreso se anularon “por temas presupuestarios” y por contener “delirios populistas”. Además, argumentó que algunas de ellas “van en contra de lo que pretende la propia ley”. “Nosotros no cambiamos el norte por una elección, no lo vamos a hacer nunca”, expresó Adorni.

El funcionario insistió en la determinación del Gobierno de proteger las cuentas del Estado. “No vamos a dejar que el Congreso haga desastres en pos de tener un voto más en la elección”, agregó. Esta posición se mantiene en una semana de reordenamiento interno para La Libertad Avanza, que busca consolidar su estrategia de cara a los comicios nacionales de octubre.

Adorni atribuyó los vetos presidenciales a “temas presupuestarios” y “delirios populistas” Fabián Marelli

El caso de la ley de emergencia en discapacidad

Adorni también se refirió a la ley de emergencia en discapacidad. En este caso, el Congreso rechazó el veto presidencial y la norma quedó promulgada. La implementación de esta ley demandará una inversión de 5000 millones de dólares, según las estimaciones mencionadas por el propio vocero.

Frente a este escenario, el funcionario aseguró que la administración libertaria cumplirá con la ley, pero sin comprometer su principal objetivo económico. Así, sostuvo que el Gobierno “no se va a correr del equilibrio fiscal” y que revisarán “de dónde se sacan” los fondos necesarios para financiar la medida.

La implementación de la ley de emergencia en discapacidad demandaría una inversión de 5000 millones de dólares EMILIANO LASALVIA - AFP

El análisis de la derrota electoral en Buenos Aires

El contexto de estas declaraciones es la derrota del oficialismo por una diferencia de trece puntos frente al peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires del pasado domingo. Adorni calificó el resultado como un “error político” y admitió fallas en la comunicación de la gestión.

En una entrevista con A24, el vocero presidencial realizó una autocrítica sobre la estrategia de campaña. “Me parece que no se les llegó a todos los bonaerenses a explicar, como corresponde y de manera simple, el porqué estamos haciendo lo que estamos haciendo”, sostuvo.

El portavoz calificó el resultado electoral del domingo como un “error político” Nicolas Aboaf

Reconoció que existen sectores de la economía “que quedaron un poco atrás de la reactivación” y que el Gobierno “entiende” que “hay disconformidad”. Pese a la autocrítica, Adorni también atribuyó el resultado a otros factores. Mencionó que “mucha gente no fue a votar” y apuntó contra la oposición.

“El peronismo jugó al 101%. El aparato y los intendentes tuvieron todos los recursos puestos a disposición con un sistema electoral viejo que no quiso adaptarse al siglo XXI”, planteó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.