El exjefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández se defendió por Twitter: "¿Misógino yo? Ley de trata, colaboré en la creación del 144 (lo único que tiene para mostrar este Gobierno sobre género), impulsamos el proyecto para eliminar el avenimiento, respetuoso y trabajador. Yo lo puedo decir, ellos no".

Esta mañana Aníbal Fernández había criticado la gestión de la gobernadora bonaerense al decir: "Antes de dejar a mis hijos con María Eugenia Vidal, por ahí se los dejo a Barreda", en referencia al odontólogo de La Plata condenado por asesinar a su esposa, a sus dos hijas y a su suegra en 1992.

"[En 2015] había una publicidad que decía '¿Con quién dejarías a tus hijos: con Vidal o con Aníbal Fernández?'. Yo no se los confío a ella, por ahí se lo dejo a [Ricardo] Barreda", dijo en una entrevista con FM Futurock.

Fernández opinó que Vidal "no entiende un pomo". "Endeudó la provincia, desertó de la salud, de la educación y la seguridad. Dejó una catástrofe. Tiene buena imagen porque es como una ciclista atrás del camión que es Macri", consideró.

La gobernadora le respondió por la tarde, aunque sin polemizar."No contesto las agresiones. No lo hago nunca. No lo voy a hacer ahora. Es importante que uno sea quien es siempre, esté o no en campaña. Creo que habla más de quién lo dijo que de mí", fue la escueta respuesta que Vidal le dedicó a los dichos de Aníbal Fernández.

Pero el tema se instaló en las redes durante todo el día y fue Trending Topic.