Vidal visitó hoy una fábrica en Tandil.

"No contesto las agresiones. No lo hago nunca. No lo voy a hacer ahora. Es importante que uno sea quien es siempre, esté o no en campaña. Creo que habla más de quién lo dijo que de mí", fue la escueta respuesta que María Eugenia Vidal le dedicó a los dichos de Aníbal Fernández que esta mañana había asegurado que prefería dejar a sus hijos a cargo del femicida Ricardo Barreda en lugar de con la mandataria bonaerense.

Esta mañana, el exjefe de Gabinete kirchnerista y excandidato a la gobernación bonaerense Aníbal Fernández, quien se postula como concejal de Pinamar, había asegurado que confiaría sus hijos al odontólogo y múltiple asesino, antes que a la líder de Cambiemos.

En un reportaje a Futurock, sobre la comparación de Vidal con Barreda, recordó una frase de la campaña de 2015, en la que perdió ante Vidal. "Se acuerda que hacía una publicidad que decía: ¿A quién le confiaría a sus hijos usted?: a Vidal o a (Aníbal) Fernández; yo, sabés a quién no se los confío: a ella. Después veo con el resto que se yó, por ahí se la dejo a Barreda, pero a ella no, olvídate?", dijo textualmente.

Barreda asesinó a su mujer, su suegra y sus dos hijas el 15 de noviembre de 1992.

La frase de Fernández sobre Barreda tuvo inmediato eco en las redes sociales y se convirtió en tendencia en Twitter.

Silvia Lospennato, diputada nacional del interbloque Cambiemos, reflexionó: "Los argentinos decidimos dejar atrás el machismo y la violencia de género, tanto la física como la simbólica. Las mujeres merecemos respeto. Esa horrible comparación habla mucho más de A. Fernández que de María Eugenia".

Laura Alonso, a cargo de la Oficina Anticorrupción, señaló a su vez que "no deja de sorprender este personaje siniestro de Aníbal Fernández. Misógino, violento, nefasto. De lo peor de la política argentina".

En tanto, Fernández también descalificó al presidente Mauricio Macri, al que calificó de "farsante" e "impresentable", en tanto elogió al candidato a la presidencia del Frente Todos, Alberto Fernández, de quien dijo que tiene un discurso "impecable" que "le da en la matadura" al oficialismo.

Con información de la agencia Télam.