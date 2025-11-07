Qué dijo Diego Spagnuolo

Diego Spagnuolo, cambió su estrategia judicial en una causa por presuntas coimas. Tras meses sin pronunciarse al respecto, el exfuncionario ahora sostiene que los audios que lo involucran son falsos y que fueron manipulados con inteligencia artificial.

¿Qué plantea la nueva defensa de Spagnuolo?

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) incorporó a su defensa al abogado Mauricio D’Alessandro, quien formalizó su patrocinio esta semana. D’Alessandro mantuvo parte de los planteos realizados por la defensa pública, a cargo de la defensora oficial Florencia Plaza, pero los amplió con un nuevo argumento: pidió que se cierre la causa. El abogado defensor del exfuncionario argumentó que los hechos denunciados ya habían sido abordados en una investigación anterior que fue archivada por el fiscal Carlos Rívolo y el juez Sebastián Casanello por inexistencia de delito.

La defensa de Diego Spagnuolo busca deslegitimar los presuntos audios

Según la presentación de D’Alessandro, en esa causa previa, el denunciante, identificado como Alejandro Díaz Pascual, pidió en junio reabrir el expediente a partir de los audios y el juez Casanello respondió que el archivo se mantenía firme. La nueva defensa del funcionario considera que ese antecedente impide reabrir el caso y que la nueva investigación carece de validez.

Fuentes judiciales consultadas señalaron que la causa anterior nunca fue formalmente abierta y explicaron que el fiscal había pedido medidas previas, pero no impulsó la acción penal. Posteriormente, el juez determinó que no correspondía continuar con nuevas medidas y desestimó la denuncia. En ese marco, describen que se trató de una desestimación, no de un archivo con efectos de cosa juzgada material, lo que permite que una nueva investigación avance. Esto abrirá una discusión que será resuelta en la Cámara de Apelaciones.

Tras meses de silencio, Diego Spagnuolo, cambio su estrategia sobre los presuntos audios de corrupción

El argumento sobre la autenticidad de los audios

El abogado defensor de Spagnuolo sostiene que las grabaciones fueron alteradas y que no pueden ser utilizadas como prueba. Asegura que la voz de Spagnuolo fue imitada mediante el uso de herramientas digitales y que el registro se obtuvo sin autorización, lo que configuraría una violación de las garantías constitucionales.

Hasta ahora, el exfuncionario del gobierno no había negado la autenticidad de los audios, ya que su anterior defensa había planteado la nulidad de las grabaciones al considerar que fueron obtenidas sin consentimiento y violaban la intimidad de su cliente, pero sin poner en duda la voz ni el contenido. La incorporación de D’Alessandro introduce por primera vez la hipótesis de falsificación mediante inteligencia artificial.

Hasta el momento, Diego Spagnuolo, no había negado la autenticidad de los audios

Los antecedentes del caso

Martín Magram, abogado de la familia Kovalivker, ya había solicitado la nulidad de los audios, pero su pedido fue rechazado. Ahora, tanto la familia Kovalivker como Spagnuolo apelaron la decisión y la Cámara Federal deberá resolver si las grabaciones se excluyen del caso.

El objetivo central de la nueva estrategia

La defensa de Spagnuolo busca invalidar las grabaciones y argumenta que la causa ya fue desestimada previamente. El expediente principal, mientras tanto, continúa su curso con las medidas de prueba ordenadas por la fiscalía.

Si la Cámara Federal acepta el planteo de la defensa, los audios podrían quedar fuera del caso

La exclusión de los audios podría debilitar significativamente la investigación. De lo contrario, las grabaciones seguirán siendo un elemento central en la causa por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad.

