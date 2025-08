El éxito del streaming del Conicet, que muestra la biodiversidad del Cañón de Mar del Plata, no pasó inadvertido. La transmisión en vivo, parte de una campaña en el Mar Argentino junto a la fundación Schmidt Ocean, capturó la atención de muchos y superó los 51.000 espectadores el jueves por la noche, según datos de Real Time Rating. Sin embargo, este fenómeno desató una ola de críticas desde sectores oficialistas, quienes lo ven como un obstáculo para la explotación de recursos naturales.

Qué dijo el “Gordo Dan” sobre el streaming del Conicet

Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan”, utilizó sus redes sociales para denostar al Conicet, en medio de reclamos por el desfinanciamiento del instituto. En un mensaje cargado de ironía y provocación, Parisini escribió: “Muy bueno, pero lamentablemente vamos a tener que reventar todo para sacar petróleo y volvernos ricos”. Luego, en una escalada de insultos, ironizó sobre un pepino de mar púrpura, al que los seguidores del streaming llamaron “batatita”.

Pero la crítica no se detuvo ahí. En un mensaje posterior, Parisini expresó: “Podríamos habernos vuelto un país rico, pero lamentablemente apareció una berenjena con sida nadando en el fondo del mar, así que me veo en la obligación de votar a [Axel] Kicillof para no dejar de ser peronconga, pero con conciencia de especies, mientras estoy a favor de que aborten nenes”. Esta declaración generó controversia por su tono agresivo y descalificador.

Además de los posteos, Parisini reposteo otros comentarios de la red social. Entre ellos, a Esteban Glavinich (@TraductorTeAma), ligado también a Santiago Caputo, estratega del Gobierno con influencia en áreas clave como la SIDE. Glavinich posteó una imagen del streaming del Conicet acompañado del texto: “bajaron con un brazo robot a molestar y asesinar a toda la fauna marina que vieron a su paso. Mira si no vamos a poder hacer un agujerito solo para sacar petróleo...”.

La crítica de otros funcionarios

A la serie de reposteos se le sumó a un mensaje de Lucas Sagaz Luna, funcionario de Intercargo, dónde sostuvo que los “enemigos de la Argentina” buscan que al público le guste el streaming del Conicet para oponerse a la explotación de petróleo. “Para que sientas empatía por la batatita de mar y te opongas a que hagamos pija el suelo del mar para que YPF saque petróleo”, expresó Sagaz Luna, en respuesta a Marcos Aramburu.

El creador del canal de streaming Carajo, sumó otros retuits, para dejar en evidencia su postura frente al streaming del Conicet que se realizó en Mar del Plata.

Por otro lado, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, también se sumó a la polémica, en la misma línea que Parisini, y propuso transmitir en vivo las perforaciones de YPF en el fondo del mar. “Hay que hacer una transmisión en vivo de las perforaciones de YPF en el fondo del mar, que muestre todo el hermoso proceso de creación de riqueza y explotación de recursos naturales que hará a la Argentina más grande“, opinó. Luego publicó un video y lo describió así: “El fabuloso proceso de creación de riqueza. Cómo es una perforación en aguas profundas, una hermosa plataformita”.

El streaming del Conicet

La transmisión en vivo del Conicet permite observar especies marítimas que no suelen verse habitualmente. Los investigadores exploran el Cañón de Mar del Plata, ubicado a 300 kilómetros de la costa, en el límite entre las corrientes de Brasil y Malvinas, a profundidades de hasta 3900 metros. La expedición tiene como objetivo recolectar muestras sin alterar el entorno.

