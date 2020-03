Qué dijo la esposa de De Vido tras la excarcelación

Alessandra Minnicelli, mujer del exministro Julio De Vido Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de marzo de 2020 • 19:00

La esposa de Julio De Vido , Alessandra Minnicelli , habló pocos minutos después de que se dictara la orden de excarcelación a su marido y aseguró: "Era lo que esperábamos. Ser ministro no es un delito y a Julio le imputaban esto. Todavía no pude leer la resolución. Si todo está bien, ya deberíamos poder retirar la tobillera".

En diálogo con El Destape Radio , Minnicelli sostuvo: "Las causas contra Julio fueron causas armadas para perseguir a los opositores de Macri. Lo que realmente esperamos es que se revisen las instrucciones que son una vergüenza. Quedó excarcelado de las dos".

"Presentaron ayer el pedido de excarcelación. Me acaban de mandar la resolución. Es una excarcelación sin cuestionamientos. Era lo que estábamos esperando", dijo Minnicelli, y agregó: "Donde no hay delito no se pueden inventar las cosas. Hubo instrucciones amañadas y se deben anular esas causas, que se utilizaron para perseguir a opositores en el gobierno de Macri".

Esta tarde, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 dispuso la excarcelación del exministro de Planificación Federal, quien se encontraba en prisión domiciliaria en el marco de la causa conocida como Río Turbio, y ordenó que su libertad se haga efectiva de inmediato.

Desde finales del año pasado, De Vido está en su casa de Zárate, con prisión domiciliaria por este expediente. El fiscal federal Miguel Osorio dictaminó esta mañana a favor de la libertad al considerar que no había elementos para sostener que De Vido fuera a obstaculizar la investigación.

De Vido ya había sido excarcelado por la causa de los cuadernos de las coimas -a cargo del TOF 7- a mediados de diciembre del año pasado, cuando un fallo de la Cámara de Casación indicó a los jueces del tribunal a cargo de ese expediente que no existían riesgos procesales que justificaran su detención y anularon un fallo en el que le rechazaban la excarcelación.