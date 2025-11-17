Por qué la esposa de Julio De Vido afirma que el exministro está detenido en “condiciones infrahumanas”

Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido, denunció este lunes las circunstancias de la reclusión de su marido. El exministro se entregó el jueves pasado en los tribunales de Comodoro Py. Su detención se produjo en el marco de la causa por la tragedia ferroviaria de Once. Minnicelli formalizó un reclamo ante el Servicio Federal Penal por el trato que recibe el exfuncionario.

La denuncia de la esposa de Julio De Vido

La abogada y esposa del exministro de Planificación Federal sostiene que su marido padece un trato inadecuado en prisión. Los motivos de su reclamo se centran en el estado de salud de De Vido, las características de su celda y las restricciones impuestas. Según Minnicelli, De Vido es una persona mayor con patologías médicas, se encuentra en una celda de 3x3 metros en aislamiento y recibe alimentación y recursos básicos insuficientes.

Alessandra Minnicelli denunció que el agua disponible "no alcanza para consumo humano" Archivo

“Las condiciones siguen siendo, para mi gusto, completamente infrahumanas”, afirmó Minnicelli este lunes en una entrevista con radio Splendid. La abogada detalló que al exfuncionario le entregan pan y agua caliente para el matecocido. Ella considera que el agua disponible “no alcanza para consumo humano”.

El reclamo también incluye la prohibición para ingresar elementos básicos. “No estoy pidiendo que el servicio penitenciario lo atienda como en un hotel, pero mínimamente que me dejen ingresar cosas que hasta ahora no he podido”, explicó. Minnicelli intentó dejarle más matecocido y té sin éxito. Tampoco le permitieron pasarle una radio para mitigar el aislamiento que sufre desde el jueves.

La detención de De Vido se concretó el jueves tras un fallo adverso de la Corte Suprema Enrique García Medina

El contexto judicial de la detención

La detención de Julio De Vido se concretó el jueves por la mañana. El exministro arribó a los tribunales de Comodoro Py a las ocho. Por la tarde lo trasladaron al penal de Ezeiza. La medida ocurrió un día después de una decisión judicial clave. El miércoles, la Corte Suprema de Justicia rechazó un último recurso que su defensa presentó para evitar la prisión.

La decisión del máximo tribunal dejó firme la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) N°4. Dicho tribunal, integrado por los jueces Ricardo Basílico, Fernando Canero y Guillermo Costabel, lo condenó en 2018. La pena fue de cinco años de prisión por el delito de administración fraudulenta. Posteriormente, la Cámara de Casación redujo esa condena a cuatro años.

Minnicelli cuestionó el fallo. “Julio nunca fue condenado por el accidente en sí”, sostuvo. Afirmó que lo sentenciaron como partícipe necesario de administración desleal por omisión. “Él no cometió ningún delito, pero le pusieron cinco años y ocho meses”, aseguró la abogada. Agregó que la causa prescribió el 10 de diciembre.

La defensa del exfuncionario solicitó que cumpla la pena en su chacra ubicada en Zárate Camila Godoy - Télam

La defensa de Minnicelli y el pedido de prisión domiciliaria

La defensa del exministro ahora espera una definición del TOF 4. El tribunal debe resolver si acepta la solicitud para que De Vido cumpla la pena en su casa. El domicilio propuesto es la chacra familiar ubicada en el country Puerto Panal, en Zárate. El trámite podría demorar algunas semanas. Mientras tanto, el exfuncionario permanecerá en el penal de Ezeiza.

Minnicelli denunció obstáculos en este proceso. “Julio no tiene esta sola causa, tiene varias que la armaron por todos lados. Pero está acreditada su situación de salud y la condición socioeconómica de mi casa”, manifestó. La esposa de De Vido criticó la decisión del tribunal de ordenar una nueva evaluación. “Decidieron que no es suficiente y ordenaron una pericia médica que no sabemos cuándo se va a realizar”, denunció.

Pese a las circunstancias, Minnicelli destacó la fortaleza de su esposo. Pudo visitarlo en su rol de abogada, ya que aún no tiene autorización como familiar. “El ánimo de Julio es increíblemente fuerte”, ratificó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.