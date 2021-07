Fernán Quirós explicó por qué no es el momento de aplicar el pase sanitario en la ciudad

El ministro de Salud Fernán Quirós hizo referencia al pase sanitario, una medida que la Provincia comenzará a aplicar y que fue replicada en otras ciudades. “En el mundo se usan mucho para estimular a quienes aún están analizando si se vacunan o no. Me parece que es un instrumento para evaluar su impacto, pero en la Ciudad todavía no es el tiempo porque no pudimos vacunar a todos los que se querían vacunar”, dijo el funcionario y no descartó que en el futuro el Gobierno porteño estudie esa posibilidad.

Quirós destacó el marcado y continuo descenso de nuevos casos de coronavirus en el distrito, como así también de los fallecimientos por la enfermedad. “Tuvimos un claro descenso en las muertes. Estamos por debajo de la mitad del pico que tuvimos en abril y mayo”, dijo esta mañana el ministro en su habitual conferencia de prensa. Para entonces, el promedio de decesos rondado los 45 casos por día y hoy ronda los 20.

El funcionario de la cartera sanitaria indicó que en las últimas tres semanas hubo “un descenso significativo de las muertes” en el distrito porteño y, semana tras semana, “cada vez descienden más”. “Hay mucha gente que aún está muy enferma y que ya nos son vinculados a los nuevos enfermos”, explicó Quirós. En la jornada de ayer se reportaron 15 decesos.

El ministro también se refirió al arribo de un lote de vacunas Moderna y su probable uso para niños y adolescentes. “Vamos a ver lo que disponga la FDA en Estados Unidos y luego la Anmat evaluará los documentos presentados. Cuando todo eso ocurra y se autorice entonces la aplicaremos para los niños y adolescentes con comorbilidades”, agregó el especialista.

¿Pasaporte sanitario en la Ciudad?

Ayer, y luego que la Ciudad anunciara que tras el receso invernal todos los alumnos porteños retomarán las clases presenciales, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo que le parecía una medida “peligrosa”. “No podemos todavía, menos con poblaciones no vacunadas, reducir los distanciamientos”, sostuvo el funcionario de Axel Kicillof en una entrevista para Radio La Red. Quirós evitó hacer referencia a ese comentario pese a las reiteradas consultas de los periodistas, pero sí habló sobre el “pase sanitario” que, desde el próximo lunes, se aplicará en provincia de Buenos Aires.

“Ese tipo de pasaportes sanitarios en el mundo se usan mucho para estimular a quienes aún están analizando si se vacunan o no. Me parece que es un instrumento para evaluar su impacto, pero en la Ciudad todavía no es el tiempo porque no pudimos vacunar a todos los que se querían vacunar”, dijo Quirós. De acuerdo a lo anunciado por el gobernado Kicillof, se ampliarán los aforos en las fases 2, 3 y 4 con un adicional del 20%, “exclusivamente para personas que estén vacunadas con una dosis” y que hayan cumplido un plazo de 21 días desde su inoculación, para el desarrollo de anticuerpos.

Radiografía de la pandemia en la ciudad

Total de casos: 475.942

Altas: 434.390

Decesos: 11.212

Registro de las últimas 24 horas: 725 nuevos casos y 15 fallecimientos

Ocupación de camas de terapia intensiva en el sector público: 36,1%

LA NACION