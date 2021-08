Qué dijo Fernán Quirós sobre los abucheos que recibió Ginés González García tras el vacunatorio vip

Algunos días atrás, el exministro de Salud de la Nación Ginés González García fue abucheado y recibió fuertes insultos en un restaurante de Puerto Madero. Ante lo ocurrido, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, opinó: “Creo que ha tenido dificultades en varios momentos de la gestión de la pandemia. El vacunatorio vip ha sido un daño no solamente a su propia imagen y carrera, sino que a la creatividad de la campaña vacunatoria de la Argentina”.

Pese a esa crítica, al conversar con TN, Quirós destacó: “Tal vez él ha sido el constructor de equipos sanitarios en la Argentina más significativo de los que están vivos”. En ese sentido, consideró que el propio Ginés “está sufriendo la opinión pública de las cosas que ocurrieron durante su mandato a cargo del ministerio”. Y fue más allá: “Verdaderamente, me da mucha pena. Hubiera querido ver la trayectoria de un sanitaria de tanta historia de otra manera diferente, pero está todo a la vista”.

Consultado sobre la polémica por el cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, dijo: “Ese aspecto me cuesta mucho porque no es mi ámbito, pero como ciudadano sí me parece importante que la Justicia se expida y declare con claridad si hubo o no delito y qué tipo de delito hubo”. Y añadió: “La palabra es un instrumento muy poderoso que tenemos los gobernantes para vincularnos con la sociedad, y la pérdida del valor de la palabra es un daño muy grave para cualquier gobernante”. En relación a eso, el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta destacó el “esfuerzo enorme” que hacen desde la Ciudad para cuidar ese valor, de modo tal de poder acordar con los porteños las distintas medidas.

Poniéndose en contexto, Quirós recordó cuál era la realidad en aquel entonces, cuando se llevó a cabo la reunión en Olivos. Según destacó, entre julio y agosto de 2020, se vivió el pico de casos en la ciudad de Buenos Aires, por lo que evaluó: “Era un momento muy particular por lo cual toda la sociedad estaba haciendo un gran esfuerzo, y la cuestión económica y la de los niños se empezaba a dañar de manera significativa”.

Medidas durante la elección legislativa

Durante la entrevista, el funcionario de la ciudad también habló de las medidas que se desarrollaron para cuidar el avance del coronavirus en las elecciones, a dos semanas de las PASO. “Se amplió muchísimo los lugares de votación para que no haya tanta gente en cada lugar”, señaló. Y dirigiéndose a los ciudadanos, advirtió: “Fíjense donde votan porque probablemente no voten donde estaban habituados a votar”.

Quirós también explicó que organizaron todo para que no se hagan filas en lugares cerrados, y añadió: “48 horas antes, le vamos a ofrecer el testeo a toda persona que trabaje en el acto eleccionario durante todo el día, ya sea autoridades de mesa, gente de seguridad o de limpieza”.

LA NACION