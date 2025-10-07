Qué dijo Fred Machado sobre su vínculo con José Luis Espert

Federico Andrés “Fred” Machado se refirió a su relación con José Luis Espert, luego de que este renunciara a su candidatura a las elecciones legislativas. Machado, acusado de integrar una organización criminal dedicada al lavado de dinero y narcotráfico, admitió haber aportado al menos US$200.000 a la campaña presidencial del diputado en 2019.

Las declaraciones de Fred Machado sobre su vínculo con Espert

En una entrevista con Radio Rivadavia, Machado desmintió haberle dado a Espert 34.000.000 de dólares, como había denunciado el dirigente kirchnerista Juan Grabois. Respecto a los US$200.000 que Espert admitió haber recibido, Machado aclaró: “Sobre los US$200.000 se están confundiendo: era más de esa cifra, pero en cuotas... No me acuerdo el monto final. Yo le cuento a Espert que tenía un proyecto en Guatemala, él me dice que hacía asesorías y le digo que podíamos firmar un acuerdo. Decían que era un buen economista“.

Alfredo "Fred" Machado, sostiene que lo ayudó a Espert durante su campaña presidencial Facebook South Aviation

El apoyo económico de Machado a Espert

En diálogo con radio Rivadavia, Machado reveló que Espert le pidió ayuda económica antes de las elecciones presidenciales. “¿Che, no me podés hacer un aporte monetario porque estamos en bolas?”, recuerda Machado que le preguntó Espert. “La idea de apoyar a Espert en lo económico surge porque me decía: ‘Te necesito, no somos muchos, somos pocos’”, explicó Machado, mencionando también a Nazareno Etchepare y Clara Montero Barré como parte del equipo cercano a Espert.

El empresario afirmó que Espert no le solicitó una cantidad específica de dinero, sino ayuda general. “Estaba presentando un libro en esa época y le dije que estaba por comprar un avión chico, que es fácil moverse con eso, obviamente todo legal, con planes de vuelo, y me dice que lo ayudaría, que la presentación del libro era para hacerse conocer. Le financié los gastos que necesitaba para moverse, comida...”, detalló.

José Luis Espert y Nazareno Etchepare, en 2019, delante del avión de Fred Machado

Además, describió su impresión inicial de Espert: “Me pareció un tipo de familia, estaba en ese momento con su novia, normal. Yo no vivía en la Argentina, él me decía cómo iba la campaña y Nazareno le daba un pronóstico no muy triunfalista” y relató que fue convocado a Argentina en junio de 2019, mientras se encontraba en Inglaterra por el aniversario de Normandía, para participar en la elección del vicepresidente de Espert. “Me dijeron que tenía que venir porque estaban eligiendo vicepresidente y les importaba qué pensaba. Me preguntaban mi opinión, no era que yo decidía”, aseguró.

Espert, sobre la camioneta de Machado el sábado 4 de octubre de 2025 (Mitre)

Machado habló de dos montos diferentes. Uno, más de US$200.000 por asesorías personalizadas y el otro, destinado a los gastos de la campaña. “La plata para un tipo que gasta 1000 dólares al mes... si gasta 100.000 es mucho. Por mis ingresos, no me pareció un gasto muy importante. Le habré dado 100 o 150 lucas“, dijo.

Machado detalla el financiamiento que brindó a Espert durante su campaña presidencial

El empresario, actualmente bajo prisión domiciliaria, describió una reunión de campaña en la casa de Luis Rosales, el vicepresidente elegido. “Cuando llegué a la Argentina ya tenían vicepresidente: Luis Rosales, un periodista de la CNN, yo ni lo conocía. Me dicen que vamos a hacer una reunión para planear la campaña a lo Dick Morris, que asesora hace 40 años a Clinton”, contó. Según describe, la reunión fue “muy bizarra” y contó con la presencia de Espert, Clarita, Dick Morris, un encuestador, otro que “parecía sacado de una película de los años 40, dos pibes jovencitos y Lilia Lemoine. Era muy bizarro todo”

Y agregó: “Habremos estado tres horas reunidos. El tipo de las encuestas decían que ya estaba en 10 puntos. Eran seis tipos tratando de cambiar el país. En esa reunión se decidió que la fórmula iba a ser Espert-Rosales”, recordó. En este sentido, evaluó su vínculo con el entonces precandidato a Presidente y consideró que “valoraba mucho” lo que él le decía. “Parecía un Espert noble, no era el Espert de ‘cárcel bala’, no lo decía en ese momento”, diferenció.

El pedido de “asesoría” posterior a las elecciones

Machado reveló un contacto posterior a las elecciones de 2019. “Pasan meses y en noviembre de 2020 me llama Espert para decirme: ‘Che, retomemos lo de la asesoría’. Yo ya le había transferido US$200.000 en enero. Ahí lo último en lo que pensaba era en una asesoría”, expresó. Subrayó: “Le dije que tenía un problema (por la causa de narcotráfico), me dijo que seguía en la política, que iba a cambiar el país, el mismo verso“.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.