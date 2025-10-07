Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Quedan tres semanas antes de la elección del domingo 26. Cada semana, el Gobierno enfrenta minas difíciles de desactivar. Ni el desarme de la “bomba Espert” que finalmente se concretó anteayer le asegura al oficialismo la materialización del milagro electoral. Tampoco está claro que resulte efectivo el regreso de la coreografía de los libertarios virtuales que ayer volvió a escena en el Movistar Arena, para la presentación del nuevo libro de Milei, La construcción del milagro: el título menos conveniente después del septiembre negro que el Gobierno acaba de dejar atrás y de la saga de crisis ética, electoral, económica y política en la que se ha transformado la gobernabilidad mileísta en 2025.