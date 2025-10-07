Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
La Justicia le pidió al Gobierno que informe cuánto cuesta reimprimir las boletas y si tiene las partidas para hacerlo
Este lunes por la noche, después del show del presidente Javier Milei en el Movistar Arena, la Justicia electoral tomó las primeras medidas en relación al cambio de candidatura de José Luis Espert por Diego Santilli que exigió el Gobierno para la elección del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires.
Postales que conspiran contra un milagro electoral libertario
Quedan tres semanas antes de la elección del domingo 26. Cada semana, el Gobierno enfrenta minas difíciles de desactivar. Ni el desarme de la “bomba Espert” que finalmente se concretó anteayer le asegura al oficialismo la materialización del milagro electoral. Tampoco está claro que resulte efectivo el regreso de la coreografía de los libertarios virtuales que ayer volvió a escena en el Movistar Arena, para la presentación del nuevo libro de Milei, La construcción del milagro: el título menos conveniente después del septiembre negro que el Gobierno acaba de dejar atrás y de la saga de crisis ética, electoral, económica y política en la que se ha transformado la gobernabilidad mileísta en 2025.
Más notas de Javier Milei
Seguí leyendo
Reseteo electoral. El Presidente desembarca en Mar del Plata y LLA apuesta a remontar con Santilli como nuevo primer candidato
Renuncias, urgencias y show. Postales que conspiran contra un milagro electoral libertario
Una por una. El listado de canciones que interpretó Milei en su show en el Movistar Arena
- 1
El ataque de Milei en 2023 a Santilli, que ahora podría encabezar su lista: “No hay nadie que no diga que es un corrupto”
- 2
Asi quedó la lista de candidatos de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires para las elecciones 2025
- 3
La controvertida frase de Milei sobre la condena a Cristina Kirchner y la independencia de la Justicia
- 4
La Libertad Avanza oficializó el pedido a la Justicia para llevar a Santilli como primer candidato y reimprimir las boletas que tienen la cara de Espert