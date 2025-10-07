Javier Milei parodió una película de Star Wars: él como el héroe que se enfrenta a Cristina Kirchner y a la prensa

La presentación de Javier Milei en el Movistar Arena estuvo llena de excentricidades: desde una banda de rock compuesta por diputados libertarios hasta una caminata por el público y el mismo Presidente cantando a capella el Himno. Sin embargo, uno de los momentos más llamativos fue la proyección de un fragmento de la película "Star Wars: el último jedi", intervenida, en donde Milei se presentó como el héroe que se enfrenta a Cristina Kirchner y a los medios de comunicación.

Las luces, el sonido y el video, fueron partes claves de la puesta en escena de Milei en el estadio del barrio de Villa Crespo (CABA). Y más allá de las nueve canciones que interpretó el Presidente, en las redes sociales se viralizó enseguida una parodia de la franquicia de Star Wars, película que se estrenó en el año 2018 y fue dirigida por Rian Johnson.

Se trata del enfrentamiento final entre Luke Skywalker (interpretado por Mark Hamill) -protagonista de la trilogía original- y el villano Kylo Ren (Adam Driver) -nieto de Darth Vader- en el clímax del film, cuando el maestro jedi se manifiesta para ayudar a la rebelión que estaba siendo asediada por la Nueva Orden.

El fragmento de la película de Star Wras intervenido: Milei como Luke y Cristina como Kylo Ren

El clip de los libertarios dura 1 minuto y 36 segundos y muestra las caras de los personajes reemplazadas con las de los políticos. Milei, como Luke Skywalker, se enfrenta en soledad a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof, que personifican a Kylo Ren y al General Hux (Domhnall Gleeson), y a una serie de medios de comunicación: los canales de televisión LN+ y C5N; los diarios Clarín y Perfil; y los canales de streaming Gelatina y Carnaval. Sobre ellos se posa una nave que representa a Frente Patria, donde estarían Cristina y Kicillof.

“Hacelo”, exclama Cristina. “Se le pudió”, contesta Kicillof, dando la orden de atacar a Milei. “Más”, pide el personaje de la expresidenta para que continúe el asedio aunque en los subtítulos se lo traduce como “más operetas” y “más piedras”.

Javier Milei utilizó una imagen de Star Wars para mostrar que es "atacado" por distintos medios y Frente Patria

“Es suficiente”, proclama el personaje intervenido como Kicillof. Sin embargo, se lee “corten todo” en el subtitulado. “¿Creés que lo tenemos?“, le consulta el gobernador a la expresidente. ”Ahora estamos listos para avanzar y podemos terminar con esto", le sugiere, pero en los subtítulos se lo traduce como: “Ahora que lo derrocamos, podemos volver a la maquinita”.

Tras la ráfaga de disparos láser, que levantó una nube de polvo rojo, el personaje de Milei sale ileso del ataque y se limpia las cenizas de su hombro.

Sobre el final del fragmento, el público en el estadio aplaudió la aparición del Presidente y lanzó insultos contra la expresidenta.

Javier Milei en la piel de Luke Skywalker de Star Wars

Durante el acto, que se llevó a cabo en el mencionado estadio del barrio de Villa Crespo (CABA), Milei se acercó hacia el escenario a través del público conformado por militantes y seguidores de La Libertad Avanza, pero donde, además, había también ministros y funcionarios del Gobierno como Patricia Bullrich, Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger, Luis Petri, Diego Santilli y Daniel Scioli.

El jefe de Estado cantó una serie de canciones de rock de artistas como La Renga, Gilda, Sandro y Charly García con sus propias reversiones de letras y entonó las estrofas del Himno Nacional. No obstante, dio un discurso junto a Manuel Adorni en el marco de la presentación de un nuevo libro en donde apuntó contra las “malditas operetas” del kirchnerismo, sostuvo que el país está “en el camino correcto” y alentó a sus seguidores para las elecciones legislativas de octubre.