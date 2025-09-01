Qué dijo María Eugenia Talerico, la ex vicepresidenta de la UIF, sobre el Gobierno

La ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, denunció la existencia de “hechos de corrupción” en el Gobierno de Javier Milei. La abogada realizó estas declaraciones durante una entrevista en LN+, donde cuestionó la respuesta oficial ante los escándalos y la continuidad de funcionarios cuestionados en sus cargos.

Las acusaciones que realizó Talerico sobre el Gobierno de Javier Milei

María Eugenia Talerico acusó al Gobierno de Javier Milei de “hechos de corrupción”. Durante una entrevista en LN+, la ex vicepresidenta de la UIF cuestionó la defensa oficial ante escándalos como el de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, que revelarían presuntos pedidos de sobornos. “Hablar de opereta es insuficiente”, sentenció Talerico.

La exvicepresidenta de la UIF dijo que hay "hechos de corrupcion" en el Gobierno

Talerico se refirió a las presuntas coimas en Andis, que involucrarían a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, según las grabaciones de voz. “Lo importante es la verdad: acá hay un laboratorio [Suizo Argentina] que incrementó contratos con el Estado. Lo están demostrando las auditorías” aseguró. Además, señaló que “los señores del laboratorio [Jonathan y Emmanuel Kovalivker] uno había vaciado una caja y el otro tenía fajos para repartir en el auto”. “Hay una sucesión de cosas que no se explica”, apuntó.

Además del caso Andis, Talerico enumeró otros casos que considera ejemplos de “hechos de corrupción” en el Gobierno. Entre ellos, mencionó la criptomoneda $LIBRA, el contrato entre el Banco Nación y la empresa Tech Security de la familia Menem, y el ingreso de diez valijas en un avión privado de Miami sin controles aduaneros.

María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la UIF, denuncia "hechos de corrupción" en el Gobierno de Javier Milei Natacha Pisarenko - AP

El cuestionamiento de permanencia de funcionarios “bajo sospecha”

Para Talerico, la permanencia de funcionarios “bajo sospecha” en el Gobierno es un error que atenta contra la confianza pública. “Los Menem le están dando de comer al kirchnerismo. Este Gobierno tiene delante una oportunidad única para salir adelante. Pero viene dando señales muy esquivas. No se deshace de funcionarios que están señalados porque, obviamente, se le estaría pegando al riñón del Presidente y desasiéndose de funcionarios notables sin saber por qué”, reflexionó.

Talerico lamentó la salida de funcionarios que considera “notables”, como Miguel Carlos Blanco (extitular de la Sindicatura General de la Nación), Osvaldo Giordano y Mariano de los Heros (extitulares de la ANSES), y la excanciller Diana Mondino. “De pronto, hay funcionarios notables que salen del Gobierno. Pero los que están señalados por corrupción, a esos los sostienen a rajatabla”, acusó.

Talerico cuestiona la salida de funcionarios "notables" del Gobierno, contrastándola con la permanencia de aquellos "bajo sospecha" de corrupción

Según Talerico, estas decisiones tomadas por el Gobierno de Javier Milei “le dan de comer al kirchnerismo” y considera que el Gobierno desaprovecha una oportunidad única para generar confianza y transparencia en la Argentina.

Talerico enfatizó que estas denuncias “atentan contra la confianza”. “Necesitamos un Gobierno que demuestra cambios en esta materia. Y ellos se demoran mucho en dar explicaciones y que decir que es un inopereta es totalmente insuficiente”, concluyó la exfuncionaria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.