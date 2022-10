Qué esconde la decisión de Alberto Fernández de ir contra Gran Hermano

escuchar

En un giro inesperado, el reality show Gran Hermano se transformó en protagonista casi excluyente de las últimas horas de la agenda política. El presidente Alberto Fernández denunciará civilmente al integrante del programa, emitido por la señal Telefé, que lo trató de “coimero”. La decisión se conoció poco después del hilo de Twitter de la portavoz, Gabriela Cerruti, donde anoche se desmentía al participante del programa conocido como “Alfa”.

“El presidente no tiene información sobre esta persona, ni recuerda haberla conocido”, consignó la funcionaria. Tras lo que resaltó que, “como es sabido por todas y todos, a lo largo de su trayectoria pública Alberto Fernández nunca se vio involucrado en hechos de corrupción. Ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión pública”. Desde Casa Rosada explicaron hoy que la decisión va en línea con “no dejar pasar una más y bancar al Gobierno”.

Sin embargo, el hecho despertó críticas y diferencias internas por el manejo del tema. Tras conocerse la publicación de Cerruti fueron varios los funcionarios de primera línea que se encolumnaron respecto de la idea de que el tema debió “manejarse” de otra manera . “Debió “primar la prudencia”, evaluó un funcionario de primera línea del Gobierno. “Nos pegaron hasta en C5N”, ironizó un hombre del Poder Ejecutivo.

“Emocionalmente el Presidente puede sugerir algo, pero tiene que haber quién o quiénes le digan que no puede salirse así. De esto debió ocuparse exclusivamente un abogado y nada más”, completó. “El comentario salió por una señal que se llama Pluto, que sinceramente no sé cuántos la conocen, no es que estuvo en el prime time de Telefé, con lo cual desde anoche se le dio más visibilidad desde adentro que otra cosa”, agregó.

Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente @alferdez por un participante del programa #GranHermano que transmite @telefenoticias nos vemos obligados a decir:

1) el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) October 20, 2022

“Esto no se podía dejar pasar” , sostuvieron cerca de Cerruti. Tras lo que desde otro sector del propio albertismo respondieron que “si intervenía directamente un abogado, como después apareció (Gregorio) Dalbón, tampoco se dejaba pasar y el tema no crecía como creció”. “Pensaron los dos (Fernández y Cerruti) que era lo mejor y lo consultaron con Antoni”, juraron también desde Casa Rosada en referencia al consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí.

“Entiendo que no todos estén de acuerdo con las decisiones de comunicación que tomamos, cada uno puede opinar lo que quiera”, dijo Cerrutti en diálogo con LA NACION. “A mí me gustan los funcionarios que en lugar de quejarse en off con los periodistas salen en los medios a defender al gobierno”, completó.

“No dejar pasar una más”

La defensa del Gobierno o su falta de ella es uno de los tópicos que se mencionan desde hace algunos días en Balcarce 50. A la hora de la la línea desandada respecto de “no dejar pasar una más”, en Casa Rosada aseguran que esta se viene “madurando” pero sobre todo tomó forma tras el último cambio de Gabinete. “La verdad es que hicimos todo bien con el tema mapuche y terminamos dando explicaciones porque nadie defendió, Eli (Gómez Alcorta) renunció. Fue basta. Está todo el mundo más preocupado por la interna o que los bardeen en la tele o redes que por defender lo que estamos haciendo, que es un montón”, consignaron. Tras lo que aseguran que no quieren esperar a que “dentro de 10 años digan que este fue un gran gobierno, como van a decirlo cuando vean los números”.

Según pudo saber LA NACION, la “honestidad” es uno de los valores que le reconocen a Fernández en los focus group que manejan en Balcarce 50 y por eso quieren hacer hincapié en eso, detallan desde allí. Y en esa línea es que en las últimas horas se decidió ir por la desmentida al personaje del programa.

Alfa, el personaje de Gran Hermano que generó gran polémica por sus dichos contra el presidente Alberto Fernández (Captura Twitter)

“Que es honesto y buena persona”, completaron en los despachos de Casa Rosada en referencia a lo que les arrojan los Focus. Al tiempo que aseguran que la foto por los festejos en Olivos, en plena pandemia y cuando había un decreto que él mismo lo prohibía, “no es tanto, cambió mucho en el último tiempo y además hay un gran reconocimiento al manejo de la pandemia”, aseguraron.

Sobre el punto también hay coincidencia en que las referencias y defensa de Fernández de su “honradez” y que nunca pidió coimas, nada tiene que ver con una línea divisoria con el kirchnerismo.

En ese sentido contextualizaron que los dichos del mandatario en el Coloquio de IDEA, “fueron absolutamente vinculados al macrismo” y “para nada tuvieron que ver con el kirchnerismo”.

“Yo desafío a los empresarios: en este gobierno, ¿alguien les pidió un centavo para hacer pública? ¿Alguien les pidió algo? ¿Alguien los mandó a espiar? ¿Alguien usó la AFIP para que se metan en las empresas de aquellos que nos critican?”, fue una de las frases que entonces dejó Fernández junto que “nadie mandó la AFIP” o “la AFI a espiar”, también tuvieron alusión directa en el gobierno macrista. “Lo de la AFI es por todo lo que ya se sabe y lo de la AFIP por cosas como las causas a (Cristóbal) López o (Fabián) de Sousa”, enmarcaban hoy.