Qué habría dicho Javier Milei del caso de los presuntos audios, según el relato de Luis Majul

Milei está tranquilo. Pero no relajado. “En pie de guerra”, les dice el Presidente a los pocos que hablaron con él este fin de semana.

Para empezar a contar hasta el último detalle sobre el impacto de los audios, hay que aclarar que todas las afirmaciones que se le atribuirán a Milei de aquí en más, corresponden a una fuente muy cercana a la presidencia.

Pero ¿se puede estar tranquilo y “preparado para la guerra” al mismo tiempo?

Milei dice estar “muy tranquilo”. Asegura que las supuestas denuncias contenidas en el audio con la voz de Spagnuolo no lo salpicarán ni a él ni a su hermana.

Pero también admite que todavía no sabe el impacto que va a tener lo que considera una “operación sucia de alto nivel profesional”.

Acepta que no puede medir el daño “ni en la campaña electoral ni en el gobierno”.

Milei, para empezar, asegura que es mentira que Spagnuolo le advirtió, sobre un caso de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

De hecho, ayer, después de las 17.30, ante un interlocutor, con el que habló por teléfono, se sinceró:

“Es mentira que Spagnuolo me vino a decir que mi hermana estaba metida en algo raro. Y tengo buena memoria. Así que tampoco me pude haber olvidado. Nunca me dijo nada. Ni eso, ni nada parecido”

Entonces la persona con la que habló ayer por la tarde le preguntó:

-¿Y por que tendría que creer eso?

Y Milei le contestó:

-Porque si me hubiera comentado lo que aparece diciendo en el audio ¿Sabés cómo le habría respondido? ¡Con una trompada!

-¿Y por qué con una trompada?

-Porque no le iba a permitir que me dijera en la cara semejante barbaridad. Porque sé que mi hermana es inocente. Porque tanto ella como yo no estamos acá por la plata o el poder.

-¿Y si hubiera sucedido sin su conocimiento?

-No pudo haber sucedido. Igual ya demostré que no dudo ni dudaré en echar a cualquiera que pudiera estar en algo raro. Y sin importar el rango ¡eh! Pero es a cualquiera, con una única excepción: mi hermana Karina.

-¿Y por qué cree que cada tanto aparecen acusaciones contra Karina?

-Porque piensan que atacando a Karina terminan haciendo daño y desestabilizando al presidente. Y no solo políticamente. También emocionalmente.

-¿Por qué usted no sale hablar de manera oficial sobre el caso? ¿Por qué tampoco lo hizo su hermana?

-¿Y por qué tendría que responder? Y en todo caso, ¿qué tendría que salir a explicar Karina? ¿Que es honesta? ¿Que no robó?

A las 13:50 del día de hoy el presidente recibió una información que había pasado por alto, y quería destacar:

Es la siguiente:

La Andis estuvo en la secretaria general de la presidencia, desde su creación hasta diciembre de 2023.

El 14 de diciembre de 2023, se trasladó a la jefatura de Gabinetes de ministros.

La razón, según Javier Milei y Karina Milei, es que su hermana no quería tener ninguna “enorme caja” de las que suele manejar “la política”.

Tampoco quería manejar la Andis la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, quien, por las mismas razones, se había desprendido de la secretaria de Salud.

Por eso, a partir del 5 de julio de 2024, Andis pasó a convertirse en un organismo descentralizado, en la órbita del ministerio de Salud.

“Si realmente Karina hubiera querido afanar. ¿Por qué no quedarse con la caja, en vez de entregarla? ¿Por qué no quedarse con el 100 por ciento de la coima, en vez de con el 3 por ciento, como dice Spagnuolo en el audio?”, le escucharon decir al Jefe de Estado.

Fuentes cercanas a Karina Milei aseguran que lo mismo que hizo con Andis lo hizo con los aviones de la flota presidencial: los derivó a la órbita del ministerio de Defensa, porque tampoco quería manejar esa “caja”.

La conversación con una fuente muy cercana al presidente continuó así:

-Pero si nadie robó, ¿por qué echaron a Spagnuolo?

-Por decir que se estaba cometiendo un delito en su área y no denunciarlo. Porque estaría incumpliendo los deberes de funcionario. Nosotros, en cambio, hicimos lo que teníamos que hacer: apartamos a Spagnuolo, intervenimos la ANDIS y echamos a uno de los sospechados de manera preventiva. Es más: estamos dispuestos a echar a todos los que tengamos que echar.

-¿Incluido a Lule Menem?

-A cualquiera. Pero en el caso de Menem, Guillermo Francos me dijo que habló con él y le aclaró que hace mucho tiempo que no ve a Spagnuolo. Y que todo lo que se escucha en ese audio sobre él es mentira. No tengo por qué no creerle. Por lo menos hasta que la justicia demuestre lo contrario.

-Todo parece indicar que los audios corresponden a la voz de Spagnuolo, aunque estén editados. Y Spagnuolo fue su abogado de confianza. De hecho, se lo registra como uno de sus más asiduos visitantes a la quinta de Olivos ¿Cómo explica lo que dijo?

-En los casos en los que me defendió, no tengo nada para decir, porque lo hizo bien. Pero también es cierto que dejamos de tener contacto desde hace varios meses. Probablemente desde mayo pasado. Recientemente Francos le llamó la atención para que se apurara con la eliminación de miles de pensiones por invalidez mal dadas. Ahora ¿por qué dijo lo que dijo? No lo sé. Quizá para impresionar a su interlocutor, diciendo que habla con el presidente.

-¿No tiene miedo de que Spagnuolo se presente a declarar como imputado colaborador?

-No. Porque el arrepentido, además de declarar, tiene que probar sus dichos. Y los dichos tienen que coincidir con otras pruebas. Y yo creo en la honestidad y la decencia de Karina.

-¿No le hace ruido que la denuncia haya sido impulsada por el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón? ¿No le preocupa que el fiscal que encabeza la investigación, Franco Picardi, haya sido funcionario del gobierno de Cristina?

-Ni yo ni nadie del gobierno salimos a criticar a la justicia. A nosotros nos parece muy bien que la justicia haga lo que tenga que hacer. También nos preguntamos ¿justo es Dalbón el que sale a denunciar? ¿Y justo lo hace a dos semanas de una elección que tenían perdida? En ese sentido, me parece muy interesante el posteo de Julio Burdman.

La entrevista continuó así:

-Que hagan lo que quieran. Que sea lo que tiene que ser. Lo que pase conmigo lo va a decidir la gente, no una operación sucia como esta.

-¿Cómo cree que van a impactar los audios en las próximas elecciones del 7 de septiembre?

-No lo sé. Será la vida. Las negras también juegan. Lo que a mi me parece es que con toda esta porquería voy a terminar saliendo más fuerte. Porque yo no miento ni robo.

-¿Y si la justicia mantiene el caso “vivo” todo lo que dure su mandato?

-Si la justicia hace lo que tiene que hacer, esta denuncia debería quedar en la nada. Y va a terminar pasando como en el caso LIBRA.

-Pero el juicio en los Estados Unidos por la causa LIBRA continua.

-Si. Pero el juez levantó el embargo de los bienes de Hayden Davis. ¿Y sabés por qué? Porque consideró que no hay estafa. Fue como dijimos nosotros. Una: no hay estafa. Dos: los que entraron y apostaron sabían que era un meme coin. Y tres: los que entraron no eran ahorristas desprevenidos, sino traders de volatilidad.

-El problema con estos audios es que son más verosímiles y más y fáciles de entender que LIBRA. Y que pueden hacer fracasar la narrativa anti casta.

-Yo puedo y debo manejar la política monetaria. Puedo y debo manejar la política económica. Lo que no puedo manejar es el alcance y la efectividad de una operación tan sucia y tan profesional como esta.